Na de enthousiaste reacties tijdens het Dutch Audio Event organiseert Uw Hifi Choice op zaterdag 28 november een speciale luistershow met Sivian Acoustics en Townshend Audio. De complete opstelling uit de beurskamer verhuist hiervoor naar de winkel in Soest. Een bezoeker bestempelde de presentatie op de beurs zelfs als ‘best sound of the show’. Centraal tijdens de luistershow staat het Almathea-systeem van de Nederlandse ontwerper Cock van Vianen. Deze bijna anderhalve meter hoge vloerstaande luidsprekers wegen circa 60 kilo per stuk en hebben een symmetrische 3-wegopbouw met een AMT-tweeter, twee middentoners en twee 8,5-inch woofers. Een belangrijk kenmerk is de time-aligned technologie. Hierbij komen de geluidsgolven van alle luidsprekereenheden gelijktijdig bij de luisteraar aan. Volgens Sivian zorgt dit voor een natuurlijker geluidsbeeld, waarbij muziek en instrumenten los lijken te komen van de luidsprekers. De Almathea wordt aangestuurd door de Larissa 350BI-D REF, een geïntegreerde versterker met ingebouwde DAC, een vermogen van 2 x 350 watt en Sivians eigen Klasse-AC-techniek. Naast Sivian Acoustics is er aandacht voor de Seismic-isolatie van het Britse Townshend Audio. Met een seismograaf demonstreert Uw Hifi Choice hoe trillingen van onder meer vloeren en luidsprekers invloed kunnen hebben op de geluidsweergave. Ook de compacte Almathea-M monitorluidsprekers, de Allegri Reference-voorversterker en Fractal-kabels zijn te beluisteren. Cock van Vianen en vertegenwoordigers van Townshend Audio zijn gedurende de dag aanwezig om vragen te beantwoorden. Daarnaast staan koffie en hapjes klaar en zijn er Black Friday-aanbiedingen met kortingen tot 70 procent. Op zaterdag 12 december organiseert Dutch Audio Event een tweede uw Hifi Show. Deze dag presenteren ze diverse hifi-sets in uiteenlopende prijsklassen, van complete audiosystemen tot alles-in-één oplossingen. In hun volgende nieuwsbrief vertellen ze hier meer over.

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