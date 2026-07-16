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Motorola edge 70 max levert indrukwekkende prestaties en lange accuduur

16 juli 2026 1 Minuut 0 Reacties
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Een premium smartphone met Snapdragon 8 Gen 5-chip, 2K-display, 7.100mAh-batterij en AI-gestuurd camerasysteem.

Motorola edge 70 max

Motorola heeft de nieuwe motorola edge 70 max aangekondigd, een premium smartphone voor gebruikers die veel gamen, streamen en fotograferen. Het toestel wordt aangedreven door het Snapdragon 8 Gen 5 Mobile Platform, dat volgens Motorola tot 36% betere CPU-prestaties, 11% betere GPU-prestaties en 46% krachtigere AI-verwerking biedt dan de vorige generatie. Een vernieuwd koelsysteem met dampkamer en vloeibaar metaal houdt de prestaties ook tijdens intensief gebruik op peil. De smartphone beschikt over een 6,67-inch Quad HD+ (2K) Extreme AMOLED-display met een verversingssnelheid van 144 Hz en een piekhelderheid tot 7.000 nits. Voor audio zorgen stereospeakers met Hi-Res Audio, Dolby Atmos en Snapdragon Sound. Een van de opvallendste kenmerken is de 7.100mAh silicon-carbon-batterij, die wordt ondersteund door 90W TurboPower-snelladen en 25W Qi2 magnetisch draadloos opladen. Volgens Motorola levert zes minuten opladen voldoende energie op voor een dag gebruik. Voor fotografie is de edge 70 max uitgerust met een 50MP Sony LYTIA 710-hoofdcamera met optische beeldstabilisatie, een 8MP ultragroothoek-/macrocamera en een 32MP-selfiecamera die ook 4K-video ondersteunt.

AI-functies optimaliseren foto’s automatisch en passen de beeldstijl aan op basis van gebruikersvoorkeuren. Het toestel heeft een aluminium frame, een matte glazen achterkant en is verkrijgbaar in de kleuren Pantone Aqua Gray, Pantone Dark Shadow en Pantone Ice Melt. Daarnaast voldoet de smartphone aan militaire duurzaamheidseisen, beschikt hij over Corning Gorilla Glass 7i en heeft hij een IP68- en IP69-certificering voor bescherming tegen stof en water. Ook duurzaamheid krijgt aandacht, met een plasticvrije verpakking en het gebruik van gerecyclede metalen en kunststoffen in verschillende onderdelen van het toestel.

Prijzen en beschikbaarheid

De motorola edge 70 max wordt vanaf 15 juli uitgerold in Nederland en België, met een adviesprijs vanaf €799 voor de versie met 8GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte.

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