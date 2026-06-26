Verslag: High End Wenen 2026

Grote VU-meters zijn er altijd bij

Een aantal high-end merken toonden hun systemen op ‘side shows’, officieuze events die rond het Austria Center plaatsvonden. Dat ging makkelijk omdat er op wandelafstand rond de eventlocatie veel grote hotels staan. In één hotel doken we binnen en kwamen we een demonstratie van Audionostrum Saturn-speakers en de VinnieRossi Brama-versterker tegen. VinnieRossi is een Amerikaans merk dat de laatste tijd veel in de kijker loopt bij buitenlandse high-endmedia, en met Gabi Rijnveld hebben ze ook een bekende merkambassadeur in huis gehaald. Wat we zagen van de binnenkant van hun toestellen zag er in elk geval heel mooi gebouwd uit. De Saturn trok ook de aandacht, met een markante, uitstekende constructie voor de verzonken tweeter. Hierin zit een supertweeter die naar de tweeter wijst (dus met de rug naar de luisteraar).

Een verdieping lager kwamen we Esoteric tegen. Het merk was even gaan aankloppen bij Marten, een Zweeds luidsprekermerk dat de laatste jaren steeds meer in de kijker loopt en we ook al een aantal keer heel mooi hebben horen klinken. De Zweden presenteerde in Wenen hun Dexter-lijn, die ergens rond een geschatte 23.000 euro start. In het Austria Center klonk het goed, met Jorma-elektronica. Esoteric van zijn kant had waanzinnig veel componenten mee uit de Grandioso-lijn, de N-05XE Network DAC Preamplifier en de S-05XE Class A Stereo Power Amplifier waren de debutanten.

Boulder is een versterkerbouwer die vaak een mooie indruk maakt, en dat was in Wenen ook het geval. Mooi, die kekke koelvinnen aan de zijkant. De combinatie met de YG Acoustics Hailey bleek heel geschikt, zelfs in de wat kleinere kamer. Het blijven ook speakers met een spraakmakend design, mooi afgewerkt ook.

Sommige betere audiomerken vonden geen plaats in het hoofdgebouw in het Austria Center en bouwden dan een stand in een van de hallen. Dat is altijd minder optimaal, maar iedereen deed z’n best. Zo kwamen we Grimm Audio tegen in hall X4, waar het een luisterruimte had gebouwd om hun eerste versterker, de gebalanceerde PA1 monoblock, te demonstreren. Helemaal nieuw terrein voor het bedrijf? Niet helemaal, verklapte Grimm vooraf. De PA1 is gebaseerd op een klasse A/B (‘met klasse A-eigenschappen’, luidt het) prototype dat ontwikkeld werd om in 2023 de introductie van de MU2 voorversterker-streamer te ondersteunen. Wil dit zeggen dat de passieve Grimm-speakers in de kamer ook een probeersel zijn die later een zelfstandig product worden? Dat moet nog blijken…

Het aspect ‘engineering’ heeft T+A absoluut onder de knie, zoals ook voor elke bezoeker die langs hun kamer liep te zien was. Het Austria Center heeft plaatsen waar de gang heel breed is, en dat werd door het Duitse merk uit Herford gretig aangrepen om het vakmanschap aan de buiten- en binnenkant te tonen. In de eigenlijke luisterruimte werd de SDX 3100 HV onthuld, een upgrade voor de SDV 3100 HV-voorversterker met het G3-streamingplatform toegevoegd. Op de show werd het gecombineerd met twee A 3100 HV-eindtrappen die pronken met de grote VU-meters waar de Duitsers om bekend staan.

Bovenaan het Austria Center-gebouw vonden we ook AudioQuest, die een fraaie opstelling met de nieuwe Musical Fidelity M6xi en M6x DAC en een paar Sonus faber Sonetto V G2-torens in de kamer parkeerde. Klinkt zo wel mooi, maar AudioQuest wou het publiek vooral zelf laten ontdekken wat de impact is van stroomkabels en de PowerQuest-stroomfilters. Er waren ook demonstraties rond bi-wiring. De première van AudioQuest was echter iets heel anders: de DragonFly Copper. De verbeterde versie van de iconische DAC-in-USB-staafje-formaat kon je er uitproberen met hoofdtelefoons maar ook als deel van de grote Musical Fidelity-set (met een Pro-Ject streamer).

MSB staat bekend als bouwer van sommige van de beste DAC’s, dus geen verrassing dat we in Wenen een nieuwe ladder-DAC te zien kregen. Dat is de Palisade, een ‘kleine broer’ voor de Cascade DAC. Waar die high-end oplossing bestaat uit drie losse apparaten (digitale director, convertor en voeding), bestaat de Cascade uit ongeveer dezelfde Digital Director en een DAC met vier modules en voorversterkermodule. MSB toonde ook de Sentinal, dat het drie dozen concept van de Cascade verder uitwerkt, onder meer met een DAC die uit 32 ladder-DAC-modules bestaat.

Het enorme logo boven het systeem moet je niet eens zien om te weten dat je in een Magico-kamer beland bent. De feloranje verlichting en aankleding is echt een trademark van de Amerikaanse luidsprekerbouwer. Dat Magico een zekere faam geniet, dat blijkt ook altijd uit de drukte bij demonstraties op High End. Misschien is het niet voor iedereen, maar iedereen wil het wel eens gehoord hebben. In Wenen onthulde Magico de 2026-editie van de S7, een vloerstaander die er niet zo immens uitzag maar toch aftikt op 174 kg. De upgrade die de speaker nu kreeg is best significant en zou onder andere de ondergrens qua bassen met 5 Hz verlagen!