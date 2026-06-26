Verslag: High End Wenen 2026

Als de hifi-wereld ergens een jaarlijks hoogtepunt heeft, dan is het wel de High End-beurs die traditioneel in mei plaatsvindt. Dit jaar opende het pas de deuren in de eerste week van juni. Heel laat dus, vooral voor bedrijven die High End gebruiken om de nieuwe producten voor het najaar te presenteren en nog voor de zomer al winkels willen warm maken. In combinatie met de verhuizing van München naar Wenen zorgde dat aanvankelijk voor aardig wat gemor bij audiomerken en – met name Duitse – distributeurs. De latere datum had echter te maken met de onverwachte winst van Oostenrijk bij het Eurovisiesongfestival in 2025, waardoor plots de 2026-editie van het muziekgebeuren in Wenen moest georganiseerd worden. Dat botste met de eerste datum voor High End – en omdat een Eurovisiesongfestival nu eenmaal meer gewicht in de schaal kan leggen dan een hifi-event, moest de show uitwijken naar juni. We horen van de organiserende High End Society dat het hen veel slapeloze nachten bezorgde.
Ondanks de kinderziektes komt de stap van München naar Wenen over als meer dan gewoon een verandering van omgeving. De High End Society gebruikte de gelegenheid voor een flinke make-over van het concept, wat resulteerde in een event dat frisser en veel hedendaagser overkwam dan de meeste andere (of High End in München). Opeens kwam deze traditionele hifi-show over als professioneel, zoals de drukbezochte ISE of MWC. Wat zeker aan de ISE-beurs deed denken waren de vele schermen die overal aan de muur en het plafond hingen. Ze droegen bij, samen met de grote gangen en strakke witte aankleding, aan een moderne uitstraling. De organisatie had bovendien voldoende mensen opgetrommeld om bezoekers te assisteren en de weg te wijzen. Dat was echt nodig, want het Austria Center heeft een grondplan dat je niet meteen doorgrondt. Het event ging door in het hoofdgebouw, een toren met vijf verdiepingen, waarvan één ondergronds, met gangen aan de buitenkant. Je moet dus elke verdieping omcirkelen, en daarbij naar kamers aan de binnenkant van de toren maar soms ook de buitenkant zoeken. Daarnaast waren er een aantal hallen ernaast, gevuld met stands. Die waren minder gelikt, ook wel omdat hifi-bedrijven niet de enorme budgetten hebben om iets heel spectaculair te doen.
Vooraf werd gevreesd dat het verhuizing naar Wenen een zware impact zou hebben op bezoekersaantallen. Dat bleek niet het geval. Zowel aan de kant van de zakelijke bezoekers (10.603) als bij consumenten die langskwamen (23.109) viel er een lichte stijging te noteren. Er kwamen enkel iets minder journalisten naar High End (549), wat misschien te maken had met de late datum van de 2026-editie en de duurdere vluchten en hotels in de Oostenrijkse stad.
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