Sirui heeft anamorfe objectieven betaalbaar gemaakt. Je hebt er drie voor de prijs van één klassiek ontwerp bij de concurrent. Tevens is er een nog steeds groeiend aanbod van verschillende brandpunten en lensvattingen. En dat maakt anamorf van Sirui heel interessant voor de hobbyisten en kleinere vakgebruikers die ook wel een wijd anamorf beeld met de kenmerkende blauwe streaks en ovale Bokeh willen. De geheel handmatige Sirui 24mm F2.8 1.33x anamorf vormt dan een aantrekkelijke keuze.
Sirui voert in haar anamorfe repertoire inmiddels al een behoorlijke reeks brandpunten met verschillende knijpfactoren. Wij noemen 20, 35, 50 en 75mm. De meeste anamorfe objectieven zijn volledig handmatig maar er zit ook een AF-model bij. En verder is er ook een anamorfe lensadapter verkrijgbaar. Voor deze review kozen wij een 24mm model, eentje voor FUJIFILM X-mount op de X-H2 en eentje voor de Panasonic Lumix GH7. Er zijn ook versies voor Sony E, Nikon Z en Canon EF leverbaar.
Groothoek
De opgegeven brandpuntsafstand voor de hier besproken Sirui 24mm F2.8 1.33x anamorf is 24mm. Dat hoort bij een groothoekbeeld. Maar wat krijg je dan in de praktijk bij de APS-C- en MicroFourThird-sensor van de X-H2 respectievelijk GH7. Dat is niet de op basis van de brandpuntsafstand verwachte cropfactor. Dat komt omdat de anamorfe lensconstructie het beeld horizontaal samenknijpt om er meer beeldinformatie in te krijgen. Later wordt dat beeld weer opgerekt tot de bekende breedbeeld filmische look.
Door het samenknijpen is de cropfactor veel minder groot dan verwacht. Bij de APS-C-beeldsensor krijg je niet een crop van 1,4 tot 1,5 maal maar een veel bescheidener factor. In de praktijk bij de FUJIFILM X-H2 of andere X-mount-camera blijft er van de oorspronkelijke 24mm circa 27mm over. En bij MFT is dat circa 36mm. In beide gevallen dus groothoek, bij de X-mount meer dan bij de MFT-vatting.
Bouw
De Sirui 24mm F2.8 1.33x anamorf is een robuust geheel metalen objectief afgewerkt in het zwart met goed leesbare opschriften. Voor de handmatige bediening is er een aparte geribbelde scherpstel- en diafragmaring. Beiden lopen soepel met een comfortabele draaislag, 190 graden voor de scherpstelring. De diafragmaring gaat van F2.8 tot F16.
De optische constructie bestaat uit 13 elementen in 10 groepen en is gebaseerd op een gewone 24mm-lens met een anamorfische eenheid aan de voorkant. Die anamorfische groep aan de voorkant van het objectief geeft de mooie streaks (samen met de coating) en ovale Bokeh plus natuurlijk de 1,33x knijpfactor. De productafmetingen zijn 19,56 x 12,45 x 12,45 cm en gewicht 1kg.
Opnamepraktijk
Deze Sirui anamorfe 24mm lens is qua scherpte en contrast een goede performer. Nog geen primelens maar het mag gezien worden. Naast de geliefde blauwe streep bij sterkere lichtbronnen geeft de flare een aangenaam zacht contrast en plekken van gelijkmatig verspreide verlichting wanneer er licht net buiten beeld is. Dit objectief is ook goed in het regelen van chromatische dispersie om unieke visuele eigenschappen te produceren en scherpe, hoge resolutie beelden te scheppen.
In het algemeen gedraagt de Sirui F2.8 24mm zich als een enigszins bescheiden maar wel mooi tekenende anamorf objectief. Geen extremen maar wel de karakteristieke filmisch look, fraaie flaires/streaks en een bescheiden ovale Bokeh. Bij echt weinig licht presteert dit objectief wat minder. Experimenteer met hogere ISO-waarden.
De beeldverhouding van 2.4:1, is ideaal voor omgevingsportretten, landschappen en stedelijke shots. Bij video zorgt de 1,33x squeeze-factor voor een matig breed gezichtsveld met een cinematografische crop die direct drama en in het beeld aanwezig zijn toevoegt.
Prijzen & Info
Sirui F2.8 24mm € 351,-
www.store.sirui.com
Reacties (0)