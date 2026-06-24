Groothoek

De opgegeven brandpuntsafstand voor de hier besproken Sirui 24mm F2.8 1.33x anamorf is 24mm. Dat hoort bij een groothoekbeeld. Maar wat krijg je dan in de praktijk bij de APS-C- en MicroFourThird-sensor van de X-H2 respectievelijk GH7. Dat is niet de op basis van de brandpuntsafstand verwachte cropfactor. Dat komt omdat de anamorfe lensconstructie het beeld horizontaal samenknijpt om er meer beeldinformatie in te krijgen. Later wordt dat beeld weer opgerekt tot de bekende breedbeeld filmische look.

Door het samenknijpen is de cropfactor veel minder groot dan verwacht. Bij de APS-C-beeldsensor krijg je niet een crop van 1,4 tot 1,5 maal maar een veel bescheidener factor. In de praktijk bij de FUJIFILM X-H2 of andere X-mount-camera blijft er van de oorspronkelijke 24mm circa 27mm over. En bij MFT is dat circa 36mm. In beide gevallen dus groothoek, bij de X-mount meer dan bij de MFT-vatting.