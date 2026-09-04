Motorola edge 70 plus: 200-megapixelcamera en 6.500 mAh-batterij

Ik moet eerlijk toegeven dat ik de draad een beetje kwijt ben als het gaat over de Motorola Edge 70-serie. Het lijkt wel alsof er iedere maand een nieuw model in de serie gelanceerd wordt. Toch is deze nieuwe Motorola edge 70 plus wel interessant met de grote batterij van 6.500 mAh en de 200-megapixelcamera. Motorola zet daarnaast met deze serie vol in op design en komt met een hele serie fraaie afwerkingen en PANTONE-kleuren.

Dit is de Motorola edge 70 plus

De smartphone heeft een groot Extreme AMOLED-diplay van 6.78-inch met een verversingssnelheid van 144 Hz. Aan boord vinden we de Snapdragon 7s Gen 3 met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij is behoorlijk te noemen en met 6.500 Mah tik je wellicht de twee dagen zonder opladen wel aan. Opladen gaat daarnaast best vlot met 45W TurboPower.

Het unieke aan dit toestel is de 200 megapixel hoofdcamera. Nu is dit vooral op papier leuk, want met de kleine camerasensoren ga je hier echt niet ineens met sprongen op vooruit, maar volgens Motorola is dit ook met inzoomen interessant met 10x Super Zoom. Het toestel heeft verder ook een macrocamera en een frontcamera van 32 megapixel.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola edge 70 plus is verkrijgbaar in de kleuren PANTONE Mountain View, Gray Lilac, Milky Blue en Sage. Vanaf 22 september is het toestel te koop voor 599,99 euro.