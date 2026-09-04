Nieuws Mobile Android Smartphones

Motorola edge 70 plus: 200-megapixelcamera en 6.500 mAh-batterij

04 september 2026 1 Minuut 0 Reacties
Motorola edge 70 plus

Motorola maakt van de IFA 2026 in Berlijn gebruik om een nieuwe smartphone te lanceren met de Motorola edge 70 plus.

IFA 2026 Edge 70 Plus Motorola IFA

Ik moet eerlijk toegeven dat ik de draad een beetje kwijt ben als het gaat over de Motorola Edge 70-serie. Het lijkt wel alsof er iedere maand een nieuw model in de serie gelanceerd wordt. Toch is deze nieuwe Motorola edge 70 plus wel interessant met de grote batterij van 6.500 mAh en de 200-megapixelcamera. Motorola zet daarnaast met deze serie vol in op design en komt met een hele serie fraaie afwerkingen en PANTONE-kleuren.

Dit is de Motorola edge 70 plus

De smartphone heeft een groot Extreme AMOLED-diplay van 6.78-inch met een verversingssnelheid van 144 Hz. Aan boord vinden we de Snapdragon 7s Gen 3 met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij is behoorlijk te noemen en met 6.500 Mah tik je wellicht de twee dagen zonder opladen wel aan. Opladen gaat daarnaast best vlot met 45W TurboPower.

Het unieke aan dit toestel is de 200 megapixel hoofdcamera. Nu is dit vooral op papier leuk, want met de kleine camerasensoren ga je hier echt niet ineens met sprongen op vooruit, maar volgens Motorola is dit ook met inzoomen interessant met 10x Super Zoom. Het toestel heeft verder ook een macrocamera en een frontcamera van 32 megapixel.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola edge 70 plus is verkrijgbaar in de kleuren PANTONE Mountain View, Gray Lilac, Milky Blue en Sage. Vanaf 22 september is het toestel te koop voor 599,99 euro.

Reacties (0)

Lees meer

Google Fitbit Air-2 Mobile
Nieuws Mobile Wearables 12 mei 2026

Google Fit- en Fitbit-app worden gecombineerd tot Google Health dankzij Google Fitbit Air

12 mei 2026
somethingvery bad is going to happen Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 27 maart 2026

Streamingtips #13 – Jo Nesbo’s Harry Hole, Mercy en meer

27 maart 2026
a27_header Mobile
Nieuws Mobile Smartphones 29 juni 2026

Samsung lanceert nieuwe slimme Galaxy A27 5G

29 juni 2026
Philips OLED951 Beeld
Nieuws Beeld Oled tv's 17 maart 2026

Philips zet volledig in op Titan OS bij introductie nieuwe oled-topmodellen

17 maart 2026
NAD C 3030S Audio
Reviews Audio Receivers en versterkers 11 juli 2026

Review: NAD C 3030S – Versterker is een verraderlijk vintage-verschijning

11 juli 2026
Interv_Ruud_frans 1 Audio
Interview Music Emotion Audio 19 mei 2026

Interview: Deel 23 – Frans de Rond – Sound Liaison – One-Mic, dsd en wat dat gaat brengen

19 mei 2026
Sensor Cleaning_12_Aurora Camera Sensor Cleaning Kit Create
Achtergrond Digital Movie Create 04 maart 2026

Beeldensor reinigen – Wel of niet en hoe dan?

04 maart 2026
MOVA V70 Ultra Complete Smarthome
Reviews Smarthome Huishoudelijke apparaten 07 juni 2026

Review: MOVA V70 Ultra Complete – De robotstofzuiger opnieuw uitgevonden

07 juni 2026