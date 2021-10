Motorola Moto E40 verschijnt eind oktober voor 149 euro

Eerder al werd de Moto E20 aangekondigd voor minder dan 100 euro, dit keer komt de fabrikant met de Moto E40. Iets meer specificaties voor een iets hoger bedrag. De Motorola Moto E40 komt met een Max Vision HD+-beeldscherm van 6,5-inch. Dit komt neer op een resolutie van 1.600 bij 720 pixels. Het 20:9 ips-lcd-beeldscherm ondersteunt een vernieuwingsfrequentie van 90 Hz. Aan boord vinden we de Unisoc T700 met 4 GB werkgeheugen en 64 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar met een micro-sd-kaart tot 1 TB.

Het toestel komt met een drievoudig camerasysteem. Aan de achterkant vinden we een hoofdcamera van 48-megapixel met een diafragma van f/1.6. PDAF is ook aanwezig. Verder is er een dieptecamera en macrocamera van beide twee megapixel. In een gaatje in het display voorop vinden we een selfiecamera van acht megapixel (f/2.0). Het toestel heeft een enkele luidspreker, usb-type-c en ondersteunt bluetooth 5.0 en wifi. Aan boord vinden we een grote batterij van 5.000 mAh. Er wordt een 10W-lader meegeleverd. Het toestel draait op Android 11. Ontgrendelen kan met de vingerafdruksensor of door gezichtsherkenning. Ook heeft het toestel een speciale Google Assistent-knop.

Motorola Moto E40 – Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Moto E40 is beschikbaar vanaf eind oktober in de kleuren Carbon Gray en Pink Clay. De verkoopadviesprijs van het toestel is 149 euro.