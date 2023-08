Motorola wil met de Moto G14 een budgetvriendelijk toestel met premium functies op de markt brengen. Het toestel heeft een display van 6,5-inch (20:9) met een full hd-resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Aan boord vinden we een octa-core processor, 4 GB werkgeheugen en 64 GB of 128 GB opslaggeheugen. Het opslaggeheugen is uitbreidbaar tot 1 TB met een micro-sd-kaart. De batterij is met een capaciteit van 5.000 mAh behoorlijk groot te noemen. Opladen kan met 15W. Stereo-speakers en ondersteuning van Dolby Atmos en Spatial Sound moeten zorgen voor een fijne entertainment-ervaring.

Aan de achterzijde vinden we twee camera’s, namelijk een hoofdcamera van 50 megapixel (f/1.8 met Quad Pixel Technology voor 12.5MP foto’s) en een Macro Vision camera van twee megapixel. De camera voorop vinden we in een klein gaatje bovenaan het display terug. De frontcamera beschikt over acht megapixel met een diafragma van f/2.0.

Alhoewel het toestel niet op een IP-certificaat beschikt is de behuizing volgens Motorola waterafstotend. Uniek is de afwerking met veganistisch leder. Dit moet zacht aanvoelen en zorgt er tevens voor dat de behuizing bestand is tegen vingerafdrukken. Je kunt bij dit toestel kiezen uit de kleuren Steel Gray, Sky Blue, Butter Cream en Pale Lilac.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe Motorola Moto g14 is vanaf 14 augustus beschikbaar met een verkoopprijs van 149,99 euro. De kleuren Sky Blue, Pale Lilac en Butter Cream zijn vooralsnog alleen verkrijgbaar bij motorola.com.

