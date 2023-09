Motorola lanceert drie nieuwe smartphones in de Benelux

De Motorola Edge 40 Neo is de nieuwste budgettelefoon van Motorola. Dit toestel springt eruit door de IP68-certificatie, waardoor stof en water geen enkel probleem is. Het toestel is voorzien van een vegan lederen afwerking en een ultra slanke behuizing van 7,76mm. Nieuw is de 50MP Ultrapixel-camerasensor voor betere prestaties bij weinig licht, terwijl er ook een 32-megapixelfrontcamera en ultragroothoekcamera van dertien megapixel aanwezig is.

Het toestel is voorzien van een MediaTek Dimensity 7030, ondersteunt 5g, heeft een 5.000 mAh-batterij en kan met 68W TurboPower worden opgeladen. Het toestel heeft een oled-scherm van 6,55-inch met een FHD+-resolutie (144Hz) van 2.400 bij 1.080 pixels, 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen.

Moto G84 5G en Moto G54 5G

De Moto G84 5G en Moto G54 5G lijken op elkaar, maar de eerste heeft net even wat meer te bieden. Beide toestellen hebben een 6,55″-scherm en een verversingssnelheid van 120Hz, maar alleen de eerste heeft een oled-scherm. De Moto G54 5G heeft een lcd-scherm. Beide wel met een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. De Moto G84 5G heeft een Snapdragon 695 aan boord, terwijl de G54 5G een MediaTek Dimensity 7020 aan boord heeft. Opladen van de 5.000 mAh-batterij kan met 30W ook sneller tegenover 15W van de G54 5G. De smartphones hebben drie camera’s aan de achterkant, waarvan de hoofdcamera over 50 megapixel beschikt.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 40 Neo is per direct verkrijgbaar voor 399,99 euro in de kleuren Black Beauty, Soothing Sea en Caneel Bay. De Motorola G84 5G in de kleuren Midnight Blue, Viva Magenta en Marshmallow Blue is ook vanaf vandaag verkrijgbaar in de Benelux voor 299,99 euro. De Motorola G54 5G in Midnight Blue, Glacier Blue, Mint Green en Indigo Blue koop je vanaf nu voor 179,99 euro (4GB/128GB) en 199,99 euro (8GB/256GB)

