Geen zwaargewicht

Met z’n gewicht van 305 gram is de DB-Pulse behoorlijk licht. Er zijn nog enkele topmodellen die nog lichter op je hoofd rusten, zoals Boses QuietComfort Ultra Headphones of het Sony-topmodel. Het verschil qua grammen is echter nauwelijks merkbaar, qua euro’s dan weer wel.

De deeBee-hoofdtelefoon is opgetrokken uit kunststof, met een zacht kussen aan de binnenkant van de hoofdband. Je kunt dit kussen makkelijk schoonmaken, dat is na een lange dag achter de computer wel handig (en nodig). De oordruk is wat hoger, wat er voor zorgt dat je omgevingsgeluid zelfs zonder noise-cancelling goed geweerd wordt. Je oren worden er ook wat warmer van, maar qua comfort zit het goed. Dat hij goed op z’n plaats blijft zitten is ook handig als je forenst of rondloopt in een stad.

Bij een merk dat nieuw is voor ons kijken we altijd extra kritisch naar de bouwkwaliteit. De DB-Pulse lijkt echter degelijk geconstrueerd. De scharnieren om de hoofdtelefoon klappen dicht zonder spelingen te tonen of lawaai te maken bijvoorbeeld. We kunnen ook de hoofdband verwringen en opentrekken zonder meteen het gevoel te krijgen dat het geheel uit elkaar gaat barsten. Het is wat functioneel qua design, maar de prijs/kwaliteitverhouding lijkt zeker niet tekort te schieten.