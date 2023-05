Motorola Edge 40 lanceert met oled-scherm voor 599 euro

Begin april was het de beurt aan de Motorola Edge 40 Pro. Dit keer is het tijd voor het reguliere model. Motorola heeft vandaag de Motorola Edge 40 gelanceerd. Het toestel neemt veel eigenschappen over van het Pro-model, maar verschilt op andere vlakken net weer iets. Het toestel is wel driehonderd euro goedkoper.

De Motorola Edge 40 heeft een gebogen display en een gebogen achterkant van zacht vegan-leder. Het scherm is een pOLED-display van 6,55-inch en heeft een verversingssnelheid van 144Hz. Het scherm heeft HDR10+-certificering en DCI-P3 kleurbereik voor een breed scala aan kleuren. De stereoluidsprekers ondersteunen Dolby Atmos en ook Motorola Spatial Sound is aanwezig. Aan boord vinden we de Dimensity 8020-chipset van MediaTekt met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 4.400 mAh en kan je met 68W TurboPower weer opladen. Tien minuten laden is volgens Motorola voldoende voor de hele dag stroom. Draadloos opladen kan met 15W. Het toestel is stof- en waterdicht en draait op Android 13.

Foto’s maken kan met de hoofdcamera van 50 megapixel met een diafragma van f/1.4. Optische beeldstabilisatie is aanwezig, net als All-pixel focus. Daarnaast is er een ultrawide camera van dertien megapixel. Voorop vinden we een selfiecamera van 32 megapixel. Voor de camera’s zijn mogelijkheden als Horizon Lock Stabilisatie, Video Portret en Vlog Mode aanwezig.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 40 is per direct verkrijgbaar in de kleuren Nebula Green, Lunar Blue en Eclipse Black. De verkoopadviesprijs van het toestel is 599,99 euro.