Motorola lanceert nieuw vlaggenschip Edge 40 Pro voor 899 euro

De Motorola Edge 40 Pro moet zich onderscheiden door een quad-curved, endless edge design, de nieuwste chipset van Qualcomm en een triple camerasysteem met hoge resolutie. Ook supersnel opladen is aanwezig op de nieuwe smartphone.

Dit is de Motorola Edge 40 Pro

De Motorola Edge 40 Pro heeft een oled-scherm van 6,67-inch in een FHD+-resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Het scherm heeft tevens een hoge verversingssnelheid van 165Hz en is HDR10+ en Dolby Vision gecertificeerd. Aan boord vinden we de razendsnelle Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 12 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Opladen van de batterij van 4.600 mAh kan met 125W TurboPower. Zes minuten laden is voldoende voor een hele dag en volledig opladen duurt slechts 23 minuten. Draadloos opladen kan met 15W. Motorola kiest voor een zo schoon mogelijke versie van Android 13.

Het triple high-res camerasysteem bestaat uit een hoofdcamera van 50 megapixel met optische beeldstabilisatie en instant all-pixel focus. Dit moet tot 32x meer focus-pixels bieden in vergelijking met traditionele PDAF. Ook aanwezig zijn een 50 megapixel ultrawide camera en een twaalf megapixel telefoto portretcamera. Ook op de selfiecamera is niet bespaard. De camera aan de voorkant beschikt over 60 megapixel met Snapdragon’s Cognitive Image Signal Processor. Deze geavanceerde kunstmatige intelligentie optimaliseert verschillende segmenten van de foto voor een betere kleurnauwkeurigheid. Filmen kan op dit toestel met een 8K-resolutie of in 4K HDR10+. Video Night Vision, Horizon Lock Stabilisatie, Video Auto Focus Tracking en Videoportret met bokeh zijn de nieuwste softwarefuncties voor de camera hardware.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 40 Pro is vanaf de tweede week april te koop voor 899,99 euro. Kies uit de kleuren Interstellar Black en Lunar Blue. Deze laatste kleur is alleen verkrijgbaar bij motorola.com.