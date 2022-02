Motorola komt 24 februari met een nieuwe smartphone

Motorola heeft via Twitter een bericht geplaatst met de datum 24 februari 2022. Op de bijbehorende afbeelding zien we de contouren van een smartphone en de hashtag #findyouredge. We mogen er dus vanuit gaan dat het gaat om een nieuw Edge-toestel. Het vermoeden is dat het gaat om de Moto Edge 30 Pro. Dit moet het nieuwe vlaggenschip van Motorola voor 2022 gaan worden.

En als het dan gaat om het nieuwe vlaggenschip, dan zou het mogelijk zomaar de internationale release van de Edge X30 kunnen worden. Dit toestel werd in december gepresenteerd en verscheen in China. Voorzien van de snelle Snapdragon 8 Gen 1, dubbele 50-megapixel camera’s achterop en dubbele 60-megapixel selfiecamera’s is het een uniek toestel dat Motorola op de markt heeft gebracht. Mogelijk wordt dit toestel als basis gebruikt en zullen we toch enkele veranderingen gaan zien. De Chinese versie beschikt verder over een oled-scherm van 6,7-inch met een verversingssnelheid van 144 Hz. De resolutie van het scherm bedraagt 2.400 bij 1.080 pixels. Het toestel draait op Android 12.

Presentatie op 24 februari

Krijgen we straks de internationale versie van de Edge X30 onder de naam Edge 30 Pro? Die kans lijkt aanwezig, maar voorlopig is het niet zeker. Je kunt 24 februari zelf meekijken met de presentatie van Motorola. Blijf het Twitter-kanaal van de fabrikant in de gaten houden.

