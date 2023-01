Lenovo lanceert de Yoga Book 9i met twee schermen

De Yoga Book 9i wordt aangedreven door de nieuwste generatie Intel Core-processors en stelt gebruikers in staat te profiteren van een volledige laptopervaring met de flexibiliteit en multitaskingmogelijkheden van twee schermen. Deze dunne en lichte laptops, gebouwd op het Intel Evo-platform, zijn ontworpen en ontwikkeld om naadloze communicatie-ervaringen te bieden met een breed scala aan apps, terwijl de impact op reactiesnelheid, batterijduur en connectiviteit tot een minimum wordt beperkt.

Dankzij de dubbele schermtechnologie van de Yoga Book 9i is het apparaat op tal van manieren te gebruiken. Het kan zo simpel zijn als de mogelijkheid om te surfen op het web en het beeld te bekijken op twee volledige schermen met een eenvoudige 5-vinger beweging. Of wie tegelijkertijd aan twee afzonderlijke bestanden wil werken, kan beide bestanden bekijken, één op elk scherm, voor hyperproductiviteit. Ook kun je een video bekijken op het ene scherm en tegelijkertijd aantekeningen maken of onderzoek doen op het tweede scherm, zonder onderbrekingen.

De slanke en lichtgewicht convertibele vormfactor biedt gebruikers de flexibiliteit om te schakelen tussen laptop-, tablet- of tentmodus, afhankelijk van de behoeften. In een face-to-face vergadering kunnen gebruikers de tentmodus gebruiken om een diapresentatie op één scherm weer te geven terwijl ze de presentatie vanaf het tweede scherm bekijken en bedienen. Communicatie en samenwerking in virtuele vergadersessies worden ook verbeterd met de mogelijkheid van twee schermen – de gastheer kan een presentatie delen op één scherm terwijl hij de chat bekijkt, vragen beantwoordt en dia’s doorschuift vanaf het tweede scherm. Yoga Book 9i wordt ook geleverd met een foliostandaard zodat gebruikers gemakkelijker onderweg kunnen werken. Een afneembaar Bluetooth-toetsenbord vergroot het multitaskingpotentieel, net als de Smart Pen-stylus die kan worden gebruikt om de productiviteit verder te verhogen.

Advertentie

De Yoga Book 9i draait op Windows 11 en bevat slimme schrijf- en leesfuncties en mogelijkheden voor het maken van notities voor wie thuis leert. Met deze functie kan de gebruiker aantekeningen maken op één scherm en tegelijkertijd een online les bekijken op het tweede scherm. De convertible beschikt over twee 13,3-inch 2,8K OLED PureSight schermen met 100% DCI-P3 kleurnauwkeurigheid en Dolby Vision HDR. Voor audio is er Dolby Atmos spatial audio en een 360 graden roterende soundbar met Bowers & Wilkins-luidsprekers aanwezig.

De Yoga Book 9i (13″, 8) begint bij €2299 en is naar verwachting verkrijgbaar vanaf juni 2023.