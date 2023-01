Lenovo komt met Tab Extreme tablet van 14,5-inch

De Lenovo Tab Extreme is voorzien OLED-scherm met 3K-resolutie, DCI-P3-kleurengamma, tot 120Hz verversingssnelheid en een 1.000.000:1 contrast ratio. Voor audio zorgen Dolby Atmos en een set van acht krachtige JBL 4-kanaals luidsprekers, gelijkmatig verdeeld over woofers en tweeters, voor een ruimtelijke audio-ervaring. Een MediaTek Dimensity 9000 Octa-core processor en een batterijduur tot 12 uur ronden de belangrijkste hardwarecomponenten van deze gigantische tablet af.

De Lenovo Tab Extreme is volgens de fabrikant gemaakt om mee te bewegen met de behoeften van de moderne gebruiker. De dual-mode stand, bijvoorbeeld, wordt magnetisch bevestigd aan de tablet en stelt gebruikers in staat om het horizontaal of verticaal te plaatsen, afhankelijk van de richting die ze op dat moment nodig hebben. Ook handig is het toetsenbord met dubbele scharnier (apart verkrijgbaar op sommige markten), waarop de tablet kan worden bevestigd en vervolgens gekanteld tot de meest comfortabele kijkhoek. Zo lijkt de tablet te zweven, en wordt de zithouding van een traditionele laptop of desktop-pc met het toetsenbord met achtergrondverlichting geëvenaard, terwijl het belangrijkste scharnier van de standaard in gesloten toestand een beschermend opbergvak voor de meegeleverde Lenovo Precision Pen 3 creëert.

Daarnaast past Lenovo audio- en visuele adaptieve opnametechnologie toe die de camera automatisch op de gebruiker gericht houdt tijdens videogesprekken, zelfs wanneer deze in zijn stoel beweegt. Narrow beaming-technologie maakt gebruik van de vier ingebouwde microfoons om omgevingsgeluid te filteren voor een heldere spraakkwaliteit binnen een straal van 50 centimeter. Als er meerdere gespreksdeelnemers in de kamer zijn, kan de 360-graden spraakopnamemodus worden ingeschakeld zodat iedereen kan worden gehoord. Om het kijkcomfort te optimaliseren, past het TÜV Rheinland-gecertificeerde scherm van de tablet ook automatisch de kleur van het scherm aan op basis van het omgevingslicht en de kleurtemperatuur.

De tablet is voorzien van het Android 13-besturingssysteem, met de ondersteuning van maximaal vier apps tegelijk via een gesplitst scherm en de mogelijkheid om tot 10 apps te openen als zwevende vensters. Voor efficiënte, apparaat-agnostische samenwerking hebben gebruikers de flexibiliteit om hun tablet te gebruiken als schetsblok voor samenwerking met hun laptop via de DP-in USB Type-C poort of te gebruiken als bedieningspaneel met hun monitor via de DP-out USB Type-C poort. Om van deze functionaliteit zonder kabels te genieten, kunnen gebruikers de Lenovo Freestyle app gebruiken om hun Lenovo Tab Extreme draadloos te verbinden met hun Lenovo Windows PC voor het delen van bestanden tussen apparaten, de mogelijkheid om hun bureaublad te spiegelen of uit te breiden voor meer schermoppervlak, of de tablet te gebruiken als secundair touchpad voor hun PC. Extra apps die creativiteit en workflow kunnen ondersteunen zijn ook beschikbaar, waaronder Clip Studio Paint om te tekenen en WPS Office voor verbeterde productiviteit.

De Lenovo Tab Extreme in bundel met pen en folio case kost €1199 en is naar verwachting verkrijgbaar vanaf maart.