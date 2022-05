Is het nog de moeite om een Huawei-gadget te kopen?

Vertrouwen opgezegd

Echter is dat succes gedeeltelijk weggevaagd doordat meerdere landen hun vertrouwen in Huawei hebben opgezegd. Zo zou meneer Zhengfei erg warme contacten hebben met de Chinese overheid. Dat is enerzijds nodig, want je krijgt anders geen voet aan de grond in het land, maar als dit te innig is, dan is er de angst dat de Chinese overheid toegang krijgt tot de data van Huawei.

Door deze angsten voor spionage, naast situaties waarbij Zhengfei’s dochter werd opgepakt op verdenking van het schenden van een handelsembargo tegen Iran, heeft Amerika het handelsverbod op poten gezet. Hierdoor mogen Amerikaanse bedrijven al jaren geen producten of diensten verkopen aan Huawei. Echter zou dat zeker niet alleen maar gestoeld zijn op spionage-aantijgingen. De Verenigde Staten ziet het niet zo zitten dat China steeds groter wordt in tech.

Hoewel Huawei ook veel doet in netwerktechnologie zoals het aanleggen van 5G, focussen we ons in dit artikel op de gadgets van het bedrijf. Is het nog steeds verstandig om een slim horloge te kopen van Huawei, of oordopjes? Kijken we naar smartphones, dan moeten we tot de conclusie komen dat die niet meer zo handig zijn. Hoewel de Chinese leverancier enorm sterke toestellen maakt met geweldige camera’s, is het gemis van Google-diensten in een land als Nederland groot. Veel apps werken bijvoorbeeld aan de hand van Google Maps, wat een probleem is wanneer een telefoon geen toegang heeft tot deze app.