Kan een smartphone de systeemcamera  of camcorder evenaren?

De oude beperkingen

Bij een aantal specificaties stond de betere smartphone al snel een nul achter op de hybride systeemcamera en camcorder. Een relatief kleine sensor met dien ten gevolge ook kleinere licht registrerende sensorplekjes, de photosites. Klein maakt minder lichtgevoelig en verhoogt tevens de kans op onderlinge elektronische storingen (interferenties). Dat kan allemaal nog verergeren als de beeldsensor heel veel megapixels herbergt.

Een ander punt vormde het objectief ten opzichte van de systeemcamera en camcorder vrij klein en minder lichtsterk. Voor een andere beeldhoek of brandpuntsafstand was een elektronische uitsnede op de beeldchip nodig. Tegenwoordig beschikt de smartphone al over meerdere camera’s in de bereiken groothoek- en telelens. De kwaliteit wordt steeds beter en er zijn ook al zoommodellen.

De beeldbewerking, kleurcorrectie en bewegingsstabilisatie van de topsmartphone kan zich recentelijk meten aan die van de middenklasse camcorder en systeemcamera. En met een gimbal kan je prima zweefbewegingen en cameravaarten maken. Het geluid blijft een dingetje. Nu zijn de ingebouwde microfoons vaak al behoorlijk goed. Een extern opzet- of draadloos exemplaar blijft dringend aanbevolen.

De opslagcapaciteit en acculadingen vormen met name bij video een beperking. Op 2K of 4K valt het vaak nog mee maar bij 8K zit het interne smartphone geheugen zo vol. Dan heb je minimaal intern 512MB tot 1GB of een verwisselbare geheugenkaart nodig. Of nog beter een directe draadloze verbinding met een veld-hub die de geschoten content direct in de Cloud zet. Bij langer videofilmen dan wat korte clips dreigen uitputting van de accu en het warmlopen van het toestel. Het eerste valt te ondervangen met externe accu’s of powerbanks op een cameracage. De warmteontwikkeling blijft een kwestie van regelmatig een opnamepauze inlassen. De ergonomie van de smartphone voor video en foto ligt lager dan bij de systeemcamera of camcorder. Met optionele handgrepen en ondersteunende accessoires.