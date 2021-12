Huawei komt met Watch Fit Mini, WiFi Mesh 3/7 en Mateview GT 27 inch

Huawei heeft meerdere nieuwe gadgets aangekondigd: een slim horloge genaamd Watch Fit Mini, een snelle WiFi 6-mesh Wifi Mesh 3 en 7 plus een monitor: Mateview GT 27 inch.

Huawei Watch Fit Mini

Huawei’s slimme horloges zijn vaak erg bonkig van vorm, maar daar moet de nieuwe Watch Fit Mini verandering in brengen. Dit slimme horloge heeft een lichte behuizing en een gestroomlijnd uiterlijk, wat hem zeer geschikt moet maken voor smallere polsen of mensen die een wat subtielere look willen. De Mini heeft een 1,47 inch flexibel AMOLED-scherm en is slechts 20 gram.

Er zijn 96 trainingsmodi te kiezen en dankzij automatische trainingsdetectie hoef je niet zelf eerst aan te geven dat je gaat trainen. Hardlopen, fietsen, touwtje springen en roeien zijn enkele van de 11 professionele ttrainingsmodi en er zijn 85 andere trainingsmodi zoals balspelen, dansen en fitness. De hartslag wordt realtime gemeten en de batterijduur is 14 dagen bij normaal gebruik en 10 bij intensief gebruik.

Huawei: “De ultra-lange levensduur van de batterij stelt gebruikers in staat om de smartwatch de hele dag te dragen, zelfs als ze slapen. Daar komt nog eens bij dat de Watch Fit Mini Huawei’s snellaadtechnologie ondersteund. Na vijf minuten opladen kan de smartwatch twee dagen lang worden gebruikt, zodat gebruikers tijdens het sporten, vergaderen en slapen gewoon gebruik kunnen maken van alle functies.” Huawei Watch Fit Mini is nu verkrijgbaar voor 99,99 euro.

Huawei Mateview GT 27 inch

Huawei kondigt een monitor aan met een verversingssnelheid van 165Hz. Het gaat om de Mateview GT 27 inch die een gecurved scherm heeft, met een beeldverhouding van 16:9 en een resolutie van 2560 x 1440. De monitor lijkt vooral te worden toegespitst op gamers, omdat het scherm een bioscoopkwaliteit aan kleurenweergave zou geven. De monitor ondersteunt een helderheid van 350 nits en HDR 10-beeldverwerking. Qua poorten bevat deze monitor een HDMI 2.0-poort, een schermpoort van 1.2 en USB-C.

Huawei: “Om de game-ervaring te verbeteren, wordt de MateView GT 27-inch geleverd met de welbekende Dark Field Control die gebruikers helpt verborgen vijanden te spotten tijdens het gamen door het contrast op het scherm aan te passen. Speciaal ontworpen voor First Person Shooter (FPS) games, beschikt de MateView GT 27-inch over de Crosshairs functie. Zelfs zonder een vizier, biedt de monitor een crosshair om gebruikers te helpen snel op de vijand te richten en nauwkeurig te vuren.” De monitor is nu verkrijgbaar voor een adviesprijs van 399 euro.

Huawei Wifi Mesh 3 en 7

Huawei komt met twee nieuwe mesh routers die beiden zorgen voor snelle Wifi 6 Plus-verbindingssnelheden voor maximaal 250 apparaten (binnen 6.000 vierkante meter). Ze moeten makkelijk installeerbaar zijn dankzij de instructies in de Huawei AI Life App. Door een smartphone alleen op de router te tikken zijn de smartphones meteen verbonden met het wifinetwerk. Huawei Wifi Mesh 7 kan wifidekking bieden voor 3.000 vierkante meter en voor de 3-variant geldt dekking tot 300 vierkante meter.

Huawei schrijft: “Huawei WiFi Mesh 7 ondersteunt AX6600 Tri-Band, bestaande uit 5GHz-High band die datatransmissie snelheden levert tot 4.804Mbps, 5GHz-Low band die tot 1201Mbps ondersteunt en het 2,4GHz-kanaal voor snelheden tot 574Mbps2. Gecombineerd ondersteunt de tri-band router snelheden tot 6.600Mbps3, wat genoeg is om zelfs te voldoen aan de meest veeleisende toepassingen in het huishouden, zoals 8K media streaming. WiFi Mesh 7 ondersteunt ook 4K QAM en 4×4 MIMO, zodat telefoons de 5G-High-band kunnen aanboren voor snelle internettoegang.“ Huawei Wifi Mesh 3 is alleen via Mediamarkt verkrijgbaar voor 299 euro. Huawei Wifi Mesh 7 is ook nu verkrijgbaar, voor 399 euro.