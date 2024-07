Bezoek Nationaal Grammofoonmuseum – Overal muziek!

Even terug naar de eenheid voor luidheid uit de vroegste periode van onze hobby van muziekweergave te weten de ‘foon’, want hiervan afgeleid zijn de woorden microfoon en de grammofoon. Als eenheid echter is de foon al in een vroeg stadium als onbruikbaar vervangen door de decibel. Daarnaast was het in het begin het vastleggen van geluid louter een mechanische aangelegenheid. De wasrol van Thomas Edison was dat, maar ook de schellakplaten – eh, en een heel groot néé, het is géén bakeliet -, van Emile Berliner (werkzaam bij de Bell Telephone Company) waren dat. De elektrificatie kwam pas halverwege de eerste helft van de twintigste eeuw op gang met de komst van onder andere de elektromotor als aandrijving voor het draaiplateau, want ja, bijna alles in het begin was rond: de wasrol en de schellakplaat. Tot dan werd het mechanische gedeelte verzorgd door een veer en de verdere mechanica afgekeken bij de klokkenmakers en makers van speeldoosjes – beroemd in het Zwarte Woud. Detail: zeer innovatief was de firma Perpetuum die in 1927 een draaitafel ontwikkelde die zowel met een veer als met een elektromotor aangedreven kon worden. Vandaar dat deze fabrikant verder door het leven is gegaan als Dual; tweeledig en gevestigd in Sankt Georgen im Schwarzwald.