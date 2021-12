Huawei P50 Pocket is een klaptelefoon met een Nederlands tintje

Huawei heeft een nieuwe klaptelefoon aangekondigd genaamd Huawei P50 Pocket. Het toestel komt helaas alleen in China uit. Wel heeft hij een Nederlands tintje, want de achterkant is gemaakt door een Nederlandse ontwerper.

Het toestel bevat 3 camera’s: een hoofdcamera van 40 megapixel, een 13 megapixelcamera met ultragroothoeklens en een 32 megapixelsensor die XD Fusion Pro bevat, een uitvinding van Huawei waarbij licht zelfs buiten het spectrum wordt opgevangen wat helpt bij de bewerking van het beeld.

Huawei P50 Pocket

Het toestel heeft een 6,9 inch-oledscherm. Het scherm is groter dan dat van andere merken, waardoor het een vrij flinke klaptelefoon is. Daarnaast heeft het aan de buitenkant een cirkelvormig scherm van 1 inch, waarop je bijvoorbeeld de tijd of meldingen af kunt lezen. Het is nog niet bekend of apps van derden kunnen worden gebruikt op dit schermpje, want dat zou wel handig zijn voor bijvoorbeeld andere muziek-apps om je muziek te bedienen.

Huawei P50 Pocket is nu beschikbaar in China voor 1250 euro (8988 yuan). Je koopt hem dan met 8GB werkgeheugen en 256GB aan opslaggeheugen. Dit is de normale versie. Er is ook een luxe uitvoering met 12GB werkgeheugen en 512GB. Dat is de variant die een Nederlands ontwerp heeft: kledingontwerper Iris van Herpen ontwikkelde de achterkant die verwijst naar haar signatuur: veren in kleding. Het gaat op deze telefoon om een 3D-patroon die daarop lijkt. Het is wel een prijzige telefoon: hij kost 1525 euro (10988 yuan).

Klaptelefoon

Het klinkt flauw dat de telefoon vooralsnog niet naar Europa komt, maar dit heeft waarschijnlijk alles te maken met de ban die de Verenigde Staten nog steeds heeft op Huawei. Amerikaanse zaken zoals Google mogen niet meer werken met Huawei, waardoor nieuwe toestellen niet kunnen worden voorzien van Google-diensten zoals Google Maps en Gmail. In 2022 is Huawei van plan om zijn eigen besturingssysteem ook naar het Westen te halen, namelijk HarmonyOS. Het is afwachten of dat Huawei gaat helpen weer voet aan de grond te krijgen in het Westen, dat inmiddels na al die jaren mogelijk al is overgestapt op andere merken.