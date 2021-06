‘iPhone 13 Pro krijgt ultra-groothoeklens met autofocus’

De huidige modellen van Apple beschikken over een ultra-groothoeklens met vaste focus. Je kunt dus niet focussen op een specifiek object. De aankomende iPhone 13 Pro krijgt een dergelijke lens met autofocus, wat betekent dat je zelf kunt kiezen waarop je wilt focussen, net als met de gewone camera en de telelens. Het jaar erna moeten alle nieuwe modellen (iPhone 14-serie?) de ultra-groothoeklens met autofocus gaan krijgen, zo bericht 9to5Mac.

Op de iPhone 12 was de ultra-groothoeklens toch een beetje het ondergeschoven kindje en leverde het niet dezelfde kwaliteit als de andere lenzen, met name in omstandigheden met weinig licht. Het aankomende jaar wil Apple de kwaliteit van de ultra-groothoeklens flink verbeteren, om zo meer één lijn te trekken met de andere camera’s in de cameramodule.

iPhone 13-serie zonder de Mini?

Volgens geruchten zal de iPhone 13-serie qua design sterk lijken op de iPhone 12-serie. Nieuw zijn een verbeterde processor, een kleinere notch, verbeterde camera’s, verbeterde 5g-ondersteuning en een 120Hz ProMotion display op de Pro-modellen. Volgens eerdere berichten krijgen we het reguliere model, de Pro en de Pro Max. Drie nieuwe iPhones dus. De iPhone 13 Mini hoeven we waarschijnlijk niet te verwachten. De iPhone 12 Mini zou geen opvolger krijgen vanwege tegenvallende verkoopresultaten. De nieuwe iPhone 13-serie kun je waarschijnlijk ergens in september of oktober van dit jaar verwachten.