iOS 16.2 en iPadOS 16.2 nu beschikbaar voor iPhone en iPad

Apple heeft een nieuwe versie van het besturingssysteem voor iPhone en iPad uitgebracht. De iPhone krijgt iOS 16.2 en iPad heeft te maken met iPadOS 16.2. De nieuwe versies brengen diverse vernieuwingen en verbeteringen met zich mee en ook de beveiliging wordt opgeschroefd.

Nieuw is de Freeform-app. Een nieuwe standaardapp van Apple wat in feite een whiteboard is. Je kunt notities maken, tekenen, schetsen, typen, foto’s bij elkaar plakken en meer. Handig voor al je persoonlijke projecten. Ook nieuw is een karaokemodus voor Apple Music. Met Apple Music Sing krijg je de songteksten te zien en kun je direct meezingen. Het volume van de stemmen is aan te passen en ook zijn er speciale karaoke-afspeellijsten beschikbaar. Ook de Woning-app heeft een update gekregen en laat je betrouwbaarder en efficiënter het slimme huis bedienen. Het toegangsscherm heeft ook nieuwe instellingen gekregen, waaronder een slaapwidget en medicijnwidget.

Hieronder de volledige release notes van Apple:

Deze update voegt Freeform toe, een app waarmee je kunt brainstormen en je ideeën tot leven kunt brengen. Deze versie voegt ook Apple Music Sing en verbeteringen voor het toegangsscherm toe en bevat andere functies en probleemoplossingen voor je iPhone. Freeform Freeform is een nieuwe app om creatief met vrienden of collega’s te werken op de Mac, de iPad en de iPhone

Je kunt onder andere bestanden, afbeeldingen en plaknotities toevoegen aan een flexibel werkgebied

Met tekengerei kun je overal op het werkgebied met je vinger tekenen Apple Music Sing Een nieuwe manier om mee te zingen met miljoenen van je favoriete nummers in Apple Music

Met de volledig instelbare zanginstellingen kun je een duet zingen met de oorspronkelijke artiest, solo zingen of een mix van beide

Met de verbeterde maatgerichte teksten is het nog eenvoudiger om de songtekst te volgen Toegangs­scherm Met nieuwe instellingen kun je de achtergrond of meldingen verbergen wanneer ‘Altijd aan’ is ingeschakeld voor het scherm op de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max

Met de slaapwidget kun je je meest recente slaapgegevens bekijken

Met de medicijnenwidget kun je herinneringen bekijken en snel toegang krijgen tot je innameschema Game Center SharePlay-ondersteuning in Game Center voor multiplayergames, zodat je kunt gamen met de mensen met wie je een FaceTime-gesprek voert

Met de activiteitswidget kun je direct op je beginscherm zien wat je vrienden spelen en welke achievements ze behalen Woning Verbeterde betrouwbaarheid en efficiëntie van de communicatie tussen je slimme woningaccessoires en Apple apparaten Deze update bevat ook de volgende verbeteringen en oplossingen voor problemen: De verbeterde zoekfunctie in Berichten maakt het mogelijk foto’s te vinden op basis van de inhoud van de foto’s, zoals een hond, auto, persoon of tekst

Met ‘Laad opnieuw en toon IP-adres’ kunnen gebruikers van ‘Privédoorgifte in iCloud’ de voorziening voor een specifieke site in Safari tijdelijk uitschakelen

Met deelnemercursors in Notities kun je live zien hoe anderen een gedeelde notitie bijwerken

Voor AirDrop wordt nu na 10 minuten automatisch de instelling ‘Alleen contacten’ weer ingesteld om ongewenste verzoeken voor het ontvangen van materiaal te voorkomen

Optimalisatie van ongelukdetectie op iPhone 14- en iPhone 14 Pro-modellen

Er is een probleem verholpen waarbij sommige notities niet met iCloud werden gesynchroniseerd nadat ze waren bijgewerkt Sommige functies zijn mogelijk niet in alle regio’s of op alle Apple apparaten beschikbaar. Informatie over de beveiligings­aspecten van software-updates van Apple vind je op deze pagina: https://support.apple.com/nl-nl/HT201222

Download iOS 16.2 en iPadOS 16.2

De update rolt in fases uit. Het kan dus even duren of de update voor jouw apparaat beschikbaar is. Je kunt kijken bij Instellingen > Algemeen > Software-update of de nieuwste versie beschikbaar is.