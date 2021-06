Huawei Watch 3-serie met huidtemperatuurmeter komt naar de Benelux

Gisteren zagen we de Huawei Watch 3 al opduiken en was het nog onduidelijk of de smartwatch ook naar de Benelux zou komen. Die bevestiging hebben we inmiddels. De Huawei Watch 3 en de Watch 3 Pro komen naar Nederland en België toe.

We krijgen twee verschillende smartwatches binnen de Huawei Watch 3-serie. Zo is daar de reguliere Watch 3 en de Watch 3 Pro. Beide smartwatches draaien op HarmonyOS 2. Dit is het nieuwe besturingssysteem van de Chinese fabrikant en moet de grote concurrent van Android en iOS gaan worden. Dat echter niet alleen. HarmonyOS 2 moeten we ook terug gaan zien in tal van andere producten. Van smartphones tot ovens en van smarthome tot televisies. En alles moet met elkaar kunnen communiceren.

Huidtemperatuurmeter en valdetectie

Terug naar de smartwatches dan. Gezondheids- en fitnessmonitoring is wederom erg belangrijk. Zo heb je meer dan 100 workout-modi tot je beschikking. Nieuw zijn het meten van de huidtemperatuur, valdetectie en SOS-waarschuwing. Uiteraard zijn ook de hartslag- en Sp02-meter weer van de partij, net als een slaap- en stressmeter. De Watch 3 Pro heeft een batterijduur van vijf dagen. Het reguliere model moet vier dagen meegaan. Dat is echter in de smart-modus. Kies je voor de batterijlevensduur-modus dan gaat de batterij respectievelijk 21 en 14 dagen mee. De Huawei Watch 3-serie ondersteunt eSim en apps kun je downloaden via AppGallery.

Advertentie

Qua design is er gekozen voor een mix van een smartwatch en een traditioneel horloge. De smartwatch beschikt over een gepolijste roestvrijstalen horlogecase en ultra gebogen 3d-glas. Dit wordt gecombineerd met een groot display. De smartwatch beschikt over een 3D roterende kroon met feedback voor de gebruiker. Het display herkent diverse signalen van de gebruiker, waardoor je dit keer ook kunt in- en uitzoomen. HarmonyOS 2 zorgt voor een nieuwe gebruikersinterface. De smartwatches zijn verkrijgbaar met een uitgebreide selectie van wijzerplaten en bandjes, zodat er altijd een variant te vinden is die past bij je voorkeuren.

Prijs en beschikbaarheid

De Huawei Watch 3 is in Nederland verkrijgbaar vanaf 27 juni in rubber, leer en staal. De verkoopadviesprijs is 369 euro. Het Pro-model is vanaf 27 juni verkrijgbaar in leer of titanium en gaat 499 euro kosten. In België kun je de smartwatches al vanaf 18 juni kopen. De prijzen liggen wel iets hoger. Het reguliere model (Active) gaat 369 euro kosten en de Classic 399 euro. Het Pro-model is flink duurder in België. Deze gaat 599 euro kosten.