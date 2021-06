Huawei lanceert FreeBuds 4, MatePad Pro en Watch 3

Het nieuws over HarmonyOS kon je gisteren al lezen. Het bedrijf heeft meteen van de gelegenheid gebruik gemaakt om een tablet met het nieuwe besturingssysteem te lanceren. Ook komt er een nieuwe smartwatch met het besturingssysteem met de naam Watch 3. We beginnen echter met nieuwe draadloze oordopjes: Huawei FreeBuds 4.

Huawei Freebuds 4

De Chinese fabrikant heeft vandaag de nieuwe FreeBuds 4 geïntroduceerd. De nieuwe oordopjes komen met open-fit actieve ruisonderdrukking (ANC 2.0) en worden volgens Huawei gekenmerkt door lichtgewicht comfort, hoge geluidskwaliteit en intelligente connectiviteit.

De nieuwe oordoppen zijn de opvolger van de FreeBuds 3, de eerste open-fit ANC TWS-oortjes. Deze opvolger maakt gebruik van ANC 2.0-technologie. De ruisonderdrukking is zowel op hardware- als op softwareniveau naar een nieuw niveau getild. Dit komt door de dubbele microfoon voor ruisonderdrukking waarmee omgevingsgeluid beter kan worden gedetecteerd. Adaptive Ear Matching moet de ruisonderdrukking verbeteren door de vorm van het oor te detecteren en de optimale instellingen te bepalen.

De geluidskwaliteit is volgens de fabrikant ook verbeterd. Er wordt gebruik gemaakt van Liquid Crystal Polymer (LCP) composiet diafragma. Deze moet een frequentiebereik tot 40kHz opleveren met rijke en volle hoge tonen. De oordoppen zijn uitgerust met 14,3 mm dynamische audiodrivers voor een krachtige bas. Dit is 15 procent meer dan bij de voorganger.

Batterijduur tot 22 uur

Met ANC uitgeschakeld gaan de FreeBuds 4 tot vier uur lang mee. Samen met de oplaadhouder betekent dit 22 uur lang muziek afspelen. Schakel je ANC in dan kun je tweeënhalf uur luisteren. Snelladen wordt ondersteund, waardoor 15 minuten laden garant staat voor tweeënhalf uur luisteren.

De FreeBuds 4 zijn ook op het gebied van comfort aangepast. Ze hebben een compactere behuizing. Ieder oortje weegt 4.1 gram. De kromming werd op drie plaatsen verbeterd voor een betere pasvorm en de oordoppen zijn vernieuwd met dertien maatoptimalisaties. De oplaadhouder weegt 38 gram en is 6,3 procent kleiner en 20,8 procent lichter dan bij de derde versie.

De oordopjes zijn geschikt voor Android, iOS en Windows en kunnen gelijktijdig verbonden worden middels dubbele apparaatverbinding. Ook Huawei’s EMUI-apparaten worden ondersteund.

FreeBuds 4 – Prijs en beschikbaarheid

De Huawei FreeBuds 4 zijn verkrijgbaar in de kleuren Ceramic White en Silver Frost. Vanaf 2 juni zijn ze beschikbaar voor pre-order in Nederland met een adviesprijs van 149,99 euro.

Huawei MatePad Pro

Huawei komt ook met een nieuwe tablet. De MatePad Pro komt met een 12,6″-oledscherm, Kirin 9000-processor, 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 10.000 mAh en komt met een 40W-lader. De tablet heeft twee camera’s aan de achterzijde met een hoofdcamera van dertien megapixel en ultra-groothoekcamera van acht megapixel. De selfiecamera voorop heeft acht megapixel. Wifi 6, bluetooth 5.2 en gps worden ondersteund.

De nieuwe MatePad Pro van 12.6-inch draait op het nieuwe besturingssysteem van Huawei. HarmonyOS is dus direct aanwezig, samen met de appstore van de fabrikant met de naam AppGallery. Je vindt dus geen Google-diensten en -apps op deze tablet. De tablet is nog niet voor Nederland bevestigd, maar komt op 13 juni naar Duitsland. Je krijgt er bij aanschaf een toetsenbord en M-Pencil (stylus) bij wanneer je dit model koopt voor 17 augustus. De prijs is 799 euro, zo laat website Notebookcheck weten (via Tweakers).

Huawei Watch 3

Huawei komt ook met een nieuwe smartwatch, namelijk de Huawei Watch 3. Dit wordt de eerste smartwatch met HarmonyOS. De nieuwe smartwatch komt met eSIM Cellular calling, all-day health management en een batterijduur van drie dagen. Je kunt dus bellen, meer dan honderd verschillende sporten en activiteiten tracken, je gezondheid monitoren en apps downloaden via de store van Huawei. Ook kun je direct muziek streamen vanaf je smartphone.

De Huawei Watch 3 werkt met Huawei Health, die je ook wel kent van eerdere smartwatches van het bedrijf. Met name de Huawei Watch GT 2 Pro is een populaire smartwatch in Nederland. Dat horloge draaide echter op LiteOS. Of dit nieuwe slimme horloge ook naar de Benelux komt is nog onduidelijk. Ook de prijs is nog niet bekend.