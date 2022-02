Huawei MatePad Paper: 10.3-inch tablet met e-inkt scherm

De MatePad Paper is een tablet die met name bedoeld is voor lezen en schrijven. Het 10.3-inch apparaat biedt ondersteuning voor een actieve stylus waarmee notities gemaakt kunnen worden. Deze M-Pencil wordt standaard meegeleverd met de tablet en biedt een latency van 26ms.

Het scherm zelf is voorzien van de e-inkt-techniek waarmee de batterijduur verhoogd kan worden maar een kleurweergave niet mogelijk is. Het display heeft een resolutie van 1872×1404 pixels en een beeldverhouding van 4:3. Het apparaat draait op HarmonyOS 2, een besturingssysteem dat de Huawei zelf ontwikkeld is en ook op diverse smartphones van het Chinese bedrijf draait.

Verder is de MatePad Paper voorzien van een vingerafdrukscanner, een 3625mAh-accu, 2×2 MiMo en Wi-Fi 6 en bluetooth 5.2. De tablet heeft een afmeting van 22,5 bij 18 bij 6,6 centimeter en weegt 360 gram. Het apparaat wordt standaard geleverd met stylus en cover.

De Huawei MatePad Paper wordt dit jaar in Europa uitgebracht voor een prijs van 499 euro.