HMD Global presenteert Nokia C22 en C32 met 5.000 mAh-batterij

Nadat we gisteren kennismaakten met de duurzame en zelf te repareren Nokia G22, is het dit keer de beurt aan twee andere nieuwe smartphones van HMD Global. De Nokia C22 en Nokia C32 zijn officieel gepresenteerd.

Nokia C32

In beide gevallen gaat het om betaalbare smartphones in het budgetsegment. De Nokia C32 krijgt een hoofdcamera van 50 megapixel en moet geavanceerde beeldverwerkingstechnologie voor een betaalbare prijs leveren. De batterij van 5.000 mAh moet zorgen voor drie dagen energie zonder opladen. Het toestel heeft een afwerking van gehard glas en rechte zijkanten. Het toestel komt met Android 13.

Nokia C22

De Nokia C22 beschikt over een uitzonderlijke bouwkwaliteit die ook een vrije val moet overleven. Daar is het toestel ook op getest. Spat- en stofbescherming met IP52, gehard 2,5D-glas en een stevige metalen behuizing vinden we terug in een unibody-ontwerp van polycarbonaat. Het toestel heeft een dubbele camera van dertien megapixel. Ook hier vinden we de grote batterij van 5.000 mAh. Aanwezig is Android 13 Go-edition voor efficiënt gebruik.

Advertentie

Prijs en beschikbaarheid

De Nokia C32 is verkrijgbaar in de kleuren Charcoal, Autumn Green en Beach Pink in configuraties met 64GB geheugen en 4GB aan opslagruimte. De verkoopprijs in Nederland en België is 149 euro. De Nokia C22 wordt internationaal geleverd in Midnight Black en Sand, en is beschikbaar in configuraties met 64GB aan geheugen en 2GB aan opslagruimte. In Nederland en België is de Nokia C22 niet verkrijgbaar.