Hands-on met Samsung Galaxy S23 – drie dingen die mij opvallen

Samsung Galaxy S23 – incrementele updates

Nee, we nemen je niet mee langs alle updates en veranderingen die Samsung doorvoerde aan de Galaxy S23-serie. In plaats daarvan zoomen we een beetje uit en leggen we de toestellenserie naast de markt als meetlat. Het is geen geheim dat de smartphonemarkt inmiddels volwassen geworden is. Dat wil zeggen: échte innovatie laat voorlopig op zich wachten, de rek is eruit. Waar we vijftien jaar geleden nog jaarlijks konden uitkijken naar revolutionaire ideeën of haast magische functies, zijn we nu inmiddels doodgegooid met allerlei combinaties qua hardware en software.

Niet alleen Samsung heeft daar last van – dit is een marktwijd probleem. OnePlus, Sony, Oppo, Apple; het maakt vrij weinig uit naar welke fabrikant je kijkt, de verschillen tussen opéénvolgende toestellen is minimaal te noemen. Voor de Galaxy S23-lijn zitten de grootste verschillen hem in de processor, de prijzen en de duurzaamheid, en daar gaan we verderop in dit artikel iets dieper op in. Onder de motorkap zit dit keer een Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2-processor, geoptimaliseerd voor Galaxy-toestellen. In Europa krijgen we dus níet te maken met Exynos-chipsets (gelukkig!).

Wat dat voor de prestaties gaat beloven, hopen we verder te ontdekken in de FWD-review. Op papier belooft Samsung in elk geval heel wat: een algemene prestatieverbetering van maar liefst 22 procent, ten opzichte van de vorige Galaxy-toestellen met zo’n zelfgemaakte Exynos-processor. Geeft Samsung hiermee toe dat zijn eigen processors inferieur zijn? Dat horen we niet uit de PR-monden (vanzelfsprekend). De achterliggende gedachte achter deze keuze is heel simpel: beschikbaarheid. Door oorlog, een pandemie en dure grondstoffen zijn (eigen) processors duur en slecht verkrijgbaar.