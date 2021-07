Google werkt aan een ‘Switch to Android’ app voor iOS

Apple heeft al een tijdje een vergelijkbare app voor het besturingssysteem van Google met de naam ‘Move to iOS’. Hiermee kun je dus makkelijker overstappen en worden contacten, berichten, foto’s, apps en instellingen direct van je oude Android-toestel naar je nieuwe iPhone gestuurd. Google komt nu met een vergelijkbare app voor iOS waarmee je van je oude iPhone gemakkelijk kunt overstappen naar een Android-toestel.

Website 9to5Google kwam met dit nieuws. De Switch to Android-app is nog in ontwikkeling, maar het zou op de volgende manier moeten gaan werken.

Download de Switch to Android-app vanuit de App Store

Ga naar je wifi-instellingen

Verbind met het netwerk ^1 en voer het wachtwoord in ^2

Om apps, sms-berichten en contacten te versturen voer je je iTunes backup wachtwoord in.

Voor het versturen van apps, iCloud contacten, apparaatcontacten en iMessages moet je ‘device management’ verwijderen van je iPhone.

Verschijningsdatum Switch to Android nog niet bekend

Vooral die laatste stap is behoorlijk onduidelijk en hoe dit precies uit gaat pakken is nog onduidelijk. Het lijkt ons logisch dat je gratis apps wel door kunt sturen, maar betaalde apps op iOS zul je opnieuw moeten aanschaffen op het besturingssysteem van Google. De app is nog in ontwikkeling. Wanneer de app precies gaat verschijnen is op dit moment nog niet bekend.