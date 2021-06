Google stopt met geld vragen voor standaardzoekmachine op Android

Google verandert de manier waarop alternatieve zoekmachines zich kunnen aanmelden om als standaardoptie binnen Android te kunnen fungeren. Dat doet de zoekmachinegigant, omdat er veel klachten binnen kwamen over een pay-to-play-model dat het bedrijf volgens die partijen hanteert.

Google verandert manier van werken

Wanneer je een nieuw Androidapparaat instelt, dan kun je zelf ook instellen welke zoekmachine je op het systeem gebruiken wil. De gepresenteerde opties zijn tot op heden bedrijven die betaald hebben voor de plek, maar daar komt nu een einde aan. Google moest alternatieve zoekmachines gaan aanbieden op zijn eigen besturingssysteem, vanwege een rechtszaak uit 2018. Vanaf september 2021 hoeven bedrijven echter niet meer te betalen om meegenomen te worden in de lijst met alternatieve zoekmachines.

De lijst bestaat uit vier zoekmachines. Drie dan daarvan komen van partijen die geboden hebben op de plek en er dus vaak veel geld voor betaald hebben, terwijl de vierde optie de zoekmachine van het bedrijf zelf is. Partijen moeten een minimum bedrag inleggen om kans te maken; de hoogste bieders krijgen dan een plekje op het keuzescherm op Android. De opties worden dan willekeurig in beeld gepresenteerd voor gebruikers.

Na de veranderingen zal Google tot twaalf alternatieve zoekmachines aanbieden op datzelfde selectiescherm. De top vijf bestaat dan uit de meest populaire zoekmachines van dit moment in een specifiek land. Die gegevens worden gebaseerd op de gegevens die het analyticsbedrijf StatCounter aanlevert. Onderaan staan dan zeven andere opties, in een willekeurige volgorde. Zijn er meer dan zeven andere opties, dan worden de plaatsen constant afgewisseld. Het kan dan dus nog steeds zijn dat een specifieke zoekmachine niet in beeld verschijnt.

Hoewel bedrijven niet hoeven te betalen voor de plek, moeten ze wel aan bepaalde voorwaarden voldoen. Zo moet er onder meer een losstaande app beschikbaar zijn in Google Play. Meer informatie lees je hierover op de blog van de zoekmachinegigant.