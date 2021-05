Google Play Store straks transparant in data-verzameling van apps

Dit heeft Google bekendgemaakt in een blogpost. Het bedrijf kondigt een nieuwe maatregel aan waar ontwikkelaars straks verplicht gehoor aan moeten geven. Download je vanaf het tweede kwartaal van 2022 een app uit de Google Play Store, dan zie je direct welke gegevens van jou nodig zijn en/of eventueel gedeeld worden met andere partijen.

Het is een nieuwe manier om transparanter te worden rond data-verzameling van apps. Het moet aangeven welke data een app verzamelt, waarom dit nodig is, of de data beveiligd wordt opgeslagen en of de data noodzakelijk is voor het functioneren van de app of dat gebruikers hier zelf de keuze hebben.

Transparanter beleid in Google Play Store

Vanaf volgend jaar zie je deze informatie staan in de Google Play Store bij de app die je wilt downloaden. Google wil hier strikt mee omgaan en wil zorgen voor een transparanter beleid. Ontwikkelaars moeten accurate informatie aanleveren over data-verzameling van hun apps. Als een ontwikkelaar zich hier niet aan houdt, dan volgt er een waarschuwing en moet dit per direct aangepast worden. Zo niet, dan neemt Google andere stappen voor het handhaven van de nieuwe regels.

Het lijkt het antwoord van Google op Apple’s nieuwe App Tracking Transparency in iOS 14.5.