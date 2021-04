iOS 14.5 beschikbaar met App Tracking Transparency en meer

Apple is begonnen met het uitrollen van iOS 14.5 en iPadOS 14.5. De nieuwste versies van de besturingssystemen voor smartphones en tablets bevatten onder meer App Tracking Transparency, waarmee gebruikers zelf bepalen of ze gevolgd willen worden door bedrijven en advertentieplatformen. Mocht je een app tegenkomen die je wil volgen via andere apps en websites, dan komt er een pop-up in beeld die vraagt of je daar wel trek in hebt.

iOS 14.5 nu te downloaden

Apple heeft er zelf een korte video over uitgebracht, die je hieronder kunt bekijken.

Daarnaast biedt het besturingssysteem een handig trucje aan voor mensen die vaak een mondkapje dragen en hun telefoon willen ontgrendelen. Wanneer je in het bezit bent van een Apple Watch, dan kun je via de computer op je pols je telefoon binnenkomen. Je hoeft dan geen gebruik te maken van Face ID, een wachtwoord of pincode. Je hebt hiervoor wel watchOS 7.4 nodig, dus die moet je ook downloaden.

Verder bieden iPadOS en iOS 14.5 nieuwe emoji en mag de Apple Podcast-app rekenen op een nieuwe design, evenals optionele abonnementen. Ook kun je nu de controllers van de Xbox Series X|S en PlayStation 5 gebruiken en is het zo dat Siri niet meer standaard ingesteld wordt met haar vrouwelijk klinkende stem. Hier lees je wat Apple nog meer veranderd heeft aan de software.

De updates downloaden

Als het goed is krijg je automatisch een melding van de update, maar als je niet wilt of kunt wachten, kun je ook op de volgende manier de installatie van de update starten: