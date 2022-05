Google Pixel 7 en Pixel Watch komen in het najaar uit

Tijdens de openingskeynote van de ontwikkelaarsconferentie laat Google de nieuwe producten voor het komende jaar zien, waaronder de Pixel 7-serie en de Pixel Watch. Naast de goedkopere Pixel 6a komt in het najaar ook de Google Pixel 7-serie uit die bestaat uit het reguliere model en een Pro-versie. Veel informatie is er nog niet over bekend, maar Google heeft een klein inkijkje gegeven. De nieuwe smartphoneserie lijkt sterk op die van vorig jaar, met opnieuw de brede camerabalk aan de achterkant.

Zo beschikt de Pixel 7-serie de beschikking over de nieuwe zelfontworpen Tensor-chip, die net even wat beter informatie moet verwerken dan de Tensor-chip van afgelopen jaar. De Pixel 7 krijgt twee camera’s aan de achterkant, een hoofdcamera en ultra-groothoekcamera, terwijl de Pixel 7 Pro daar nog een telefotocamera aan toe zal voegen. Bij lancering draait de Pixel 7-serie op Android 13.

Dit is de Google Pixel Watch

Het gerucht ging al heel lang rond, maar nu was het eindelijk tijd voor de officiële onthulling. Gaat Google hiermee de concurrentie aan met Apple? De overname van Fitbit is bij de Pixel Watch duidelijk te zien, want de nieuwe smartwatch gebruikt voor het tracken van sport en beweging vrijwel alle tools van Fitbit. Qua uiterlijk is de smartwatch echter heel anders. Het is een rond model met een enkele knop aan de zijkant.

Aan boord vinden we WearOS 3, het besturingssysteem dat Google samen met Samsung heeft gemaakt. Dat betekent dat je ook gewoon apps kunt downloaden en alle Google-tools tot je beschikking hebt op de smartwatch. Veel meer is er nog niet over bekend. Zowel de Pixel 7-serie als de Pixel Watch moeten in het najaar verschijnen.