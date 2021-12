‘Google komt met een eigen Pixel Watch in 2022’

Dit laten insiders weten aan Business Insider. De smartwatch verschijnt in de Pixel-serie, waar ook de smartphones van Google (zie foto) onder vallen, net als diverse accessoires zoals draadloze oordopjes en een draadloze oplader. Een eigen smartwatch heeft Google nog niet, maar daar lijkt dus verandering in te komen voor 2022 met de Pixel Watch.

De nieuwe smartwatch heeft als codenaam ‘Rohan’ en behalve dit gerucht weten we eigenlijk nog vrij weinig, laat staan dat er ergens afbeeldingen gelekt zijn. Ondanks dat men onlangs ook Fitbit heeft gekocht, lijkt het erop alsof de smartwatch niet door Fitbit gemaakt wordt, maar door de hardwareafdeling binnen Google. Volgens bronnen, ook richting The Verge, zal de nieuwe smartwatch van Google ook aanzienlijk duurder worden dan de gemiddelde Fitbit en een rechtstreekse concurrent voor de Apple Watch gaan worden. Het slimme horloge zal uitgerust worden met allerlei sportfuncties, zoals een stappenteller, hartslagmonitor en, zoals bronnen beweren, wel inclusief Fitbit-integratie binnen WearOS.

Pixel Watch in 2022?

Overigens is het niet zeker dat de smartwatch de Pixel Watch gaat heten. Logisch is het echter wel. De nieuwste versie van Wear OS is samen gemaakt met Samsung, maar ondanks dat er wel een besturingssysteem is, heeft het bedrijf geen eigen smartwatches. Het lijkt dan ook een logische stap dat Google binnenkort met een eigen Pixel Watch gaat komen. De verwachting is ergens in 2022 in ieder geval.