Nieuwe uitgave: Digital Movie 169-2026

DIGITAL TEST

Blackmagic Ursa Cine 12K LF – Hoogwaardige bioscoopopnamen en streaming workflows

De Blackmagic Ursa Cine 12K LF is een ware eyeopener voor hetgeen in resolutie, opnamemogelijkheden en cinecreativiteit mogelijk is. Een resolutie van 12K, echte 35mm sensor met nauwelijks een rolling shutter, uitstekende beeldkwaliteit op bioscoopniveau, elegante streaming workflows, een hoge opslagcapaciteit, keuze uit tal van verwisselbare objectieven en een modulaire bouw. Wat wil je dan nog meer?

Panasonic Lumix S 100-500mm F5-7.1 OIS – L-mount superzoom met sublieme beeldstabilisatie

Superzooms zijn gewild bij fullframe syteemcamera’s voor spotting, natuur, actie & sport en landschappen. Na een 100-400mm pakken dergelijke objectieven vaak fors en zwaar uit. In geval van de Lumix S 100-500 F5-F7.1 PIS valt dat echter best mee. Niet echt compact doch wel met de afmetingen en gewicht om eens lekker mee te nemen. Dit objectief munt voor zijn prijsklasse bovendien uit in beeldkwaliteit en OIS.

Marantz AV 30 & AMP 30 – Surround met veel flexibiliteit

De AV 30 en AMP 30 zijn de nieuwste én betaalbaarste combinatie van Marantz die het kloppende hart van een surroundopstelling op hoger niveau kunnen vormen. Hoeveel DNA van de Marantz-topmodellen AV 10 en AMP 10 vind je terug in dit krachtig alternatief voor de klassieke AV-receiver?

Sirui 24mm F2.8 1.33x anamorph – Betaalbare goede cinematografische groothoek

Sirui heeft anamorfe objectieven betaalbaar gemaakt. Je hebt er drie voor de prijs van één klassiek ontwerp bij de concurrent. Tevens is er een nog steeds groeiend aanbod van verschillende brandpunten en lensvattingen. En dat maakt anamorf van Sirui heel interessant voor de hobbyisten en kleinere vakgebruikers die ook wel een wijd anamorf beeld met de kenmerkende blauwe streaks en ovale Bokeh willen. De geheel handmatige Sirui 24mm F2.8 1.33x anamorf vormt dan een aantrekkelijke keuze.

FUJIFILM X-T30 III – Klassiek ontwerp met moderne beeldkracht

Verander nooit een winnend concept, maar je kunt het natuurlijk wel een fraaie upgrade geven. Dat dachten zij bij FUJIFILM ook over de X-T30 III. Die upgrade van de vertrouwde APS-C klassieker bestaat onder andere uit: Een modernere 26,1 MP X-Trans CMOS 4-sensor, X-processor 5 met verbeterde AI-autofocus, tot 6.2K video en vloeiende slow motion, plus nu ook een aparte draaiknop voor de filmsimulaties. Voeg daar dan ook nog eens een nieuw 13-33mm objectief aan toe en je hebt een winnaar voor de hobby foto/videograaf!

DIGITAL BACKGROUND

Waarom je volgende tv misschien wel mat is (en kan zingen) – De tijd dat we een nieuwe televisie puur uitzochten op basis van het aantal pixels, ligt inmiddels achter ons. Of een scherm nu 4K of 8K is, zie je vanaf de bank vaak niet eens meer. De echte revolutie van de afgelopen maanden vindt ergens anders plaats: aan de buitenkant. We zitten midden in een strijd tussen ‘glans’ en ‘mat’, en ondertussen verandert het frame van je tv in een muziekinstrument. Voor de lezer die niet alleen naar specs kijkt, maar ook naar hoe een toestel in de woonkamer presteert, zijn dit de trends om in de gaten te houden.

De stacked sensor – Sneller uitlezen, groter dynamisch bereik en betere AF

De gelaagde beeldsensor is sterk in opkomst bij de video- en fotografische opnamen met systeemcamera’s en geavanceerde smartphones. Volgens ingewijden vormen zij de toekomst van de camera-industrie. Maar wat is nu eigenlijk een stacked sensor, welke voordelen- en ook nadelen heeft deze beeldchip en moet je er eentje in jouw camera willen? Digital Movie duikt in zowel de technische als praktische achtergronden.

DIGITAL PRAKTIJK

Anamorf videofilmen – Beleef de brede filmische look van weleer

De fameuze filmische look van (oude) bioscoopfilms is het werk van anamorfische objectieven. Veel filmmakers gebruiken deze lenzen om een breedbeeld cineastische ervaring te creëren. Deze bestaat uit zowel een uitgerekte beeldsensatie, fraaie gekleurde lichtstrepen (streaks en lensflares) bij een kleiner diafragma en ovale Bokeh als meestal ook een licht dromerige sfeer. Daarnaast kan je de anamorfe beeldsensatie ook simuleren bij de montage, het gebruik van speciale apps, effectfilters en LUTs.

Weelderige Tuinen – Kasteel-, botanische, Japanse, bomen-, kruiden- en beeldentuinen

Zo met het ontluikende voorjaar is het een goede tijd om eens een bezoekje met de systeemcamera of camcorder aan een mooie tuin te plannen. Alleen voor foto en niet interessant voor video? Het tegendeel is waar. Er zit volop beweging en verhaal in de vele weelderige tuinen die Nederland en ook België hebben.

DIGITAL REPORTAGE

LG 2026 – Een nieuwe beeldprocessor en WebOS 26

LG nodigde ons uit voor een korte trip naar London om ons in te lichten over een aantal nieuwigheden in de 2026-lineup. Specifiek kregen we extra informatie over de Alpha 11 Gen3-processor en de aanpassingen in WebOS 26. We kregen ook demonstraties van de nieuwe G6 en de micro RGB MRGB95.

Op bezoek bij Samsung – Micro RGB en Music Studio speakers

Samsung zet dit jaar in op Micro RGB-tv’s en de technologie zal al van bij de start in twee series en een ruime selectie schermformaten beschikbaar zijn. Ook de OLED-lineup krijgt uitbreiding. Aan de audiokant noteren we vooral de opvallende verschijning van de Music Studio luidsprekers.

