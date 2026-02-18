Google lanceert Pixel 10a voor 549 euro in Nederland en België

Een Google Pixel 10, maar dan met een paar aanpassingen om een goedkoper model op de markt te kunnen brengen. Het toestel neemt echter zoveel over van de grote broers, dat het met recht een volwaardig Pixel 10-alternatief voor een zachter prijsje genoemd mag worden.

Dit is de Google Pixel 10a

De Google Pixel 10a heeft een nieuw en fris design. Geen camera-eiland die uitsteekt, maar een camerasysteem dat volledig in de behuizing is weggewerkt. Het toestel is IP68 stof- en waterbestendig en beschikt over een aluminium frame. Het toestel heeft een oled-scherm van 6,3-inch met een resolutie van 2.424 bij 1.080 pixels. Het toestel komt met de Google Tensor G4-chipset (dezelfde als in de Google Pixel 9-serie) en komt met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.100 mAh.

Zoals altijd zijn de camera’s erg belangrijk op de Pixel-telefoons. Dat is bij dit model niet anders. Je hebt een tweevoudig camerasysteem aan de achterkant met een hoofdcamera van 48 megapixel (f/1.7) en een ultragroothoekcamera van dertien megapixel (f/2.2). De selfiecamera voorop heeft dertien megapixel (f/2.2). Zoals je van Google gewend bent zijn alle belangrijke cameramogelijkheden met kunstmatige intelligentie weer aanwezig. Van Camera Coach (helpt je betere foto’s te maken) tot Astrophotography en van Super Res Zoom tot 8x tot de Magic Eraser. Ook Gemini staat volop in de belangstelling en je krijgt wederom zeven jaar aan beveiligings- en OS-updates. Standaard lanceert de Google Pixel 10a met Android 16.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 10a is beschikbaar vanaf in vier frisse kleuren (lavender, berry, fog en obsidian) en komt in twee varianten. De 128 GB-versie kost 549 euro. Wil je 256 GB? Dan ga je 649 euro betalen. De smartphone is verkrijgbaar vanaf 5 maart.