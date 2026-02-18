Nieuws Mobile Android Smartphones

Google lanceert Pixel 10a voor 549 euro in Nederland en België

18 februari 2026 1 Minuut 0 Reacties
Google Pixel 10a

Google lanceert de Pixel 10a, een compacte smartphone voor een betaalbare prijs, in Nederland en België met zeven jaar updates.

Google Pixel 10a

Een Google Pixel 10, maar dan met een paar aanpassingen om een goedkoper model op de markt te kunnen brengen. Het toestel neemt echter zoveel over van de grote broers, dat het met recht een volwaardig Pixel 10-alternatief voor een zachter prijsje genoemd mag worden.

Dit is de Google Pixel 10a

De Google Pixel 10a heeft een nieuw en fris design. Geen camera-eiland die uitsteekt, maar een camerasysteem dat volledig in de behuizing is weggewerkt. Het toestel is IP68 stof- en waterbestendig en beschikt over een aluminium frame. Het toestel heeft een oled-scherm van 6,3-inch met een resolutie van 2.424 bij 1.080 pixels. Het toestel komt met de Google Tensor G4-chipset (dezelfde als in de Google Pixel 9-serie) en komt met 8 GB werkgeheugen en 128 GB of 256 GB opslaggeheugen. De batterij heeft een capaciteit van 5.100 mAh.

Zoals altijd zijn de camera’s erg belangrijk op de Pixel-telefoons. Dat is bij dit model niet anders. Je hebt een tweevoudig camerasysteem aan de achterkant met een hoofdcamera van 48 megapixel (f/1.7) en een ultragroothoekcamera van dertien megapixel (f/2.2). De selfiecamera voorop heeft dertien megapixel (f/2.2). Zoals je van Google gewend bent zijn alle belangrijke cameramogelijkheden met kunstmatige intelligentie weer aanwezig. Van Camera Coach (helpt je betere foto’s te maken) tot Astrophotography en van Super Res Zoom tot 8x tot de Magic Eraser. Ook Gemini staat volop in de belangstelling en je krijgt wederom zeven jaar aan beveiligings- en OS-updates. Standaard lanceert de Google Pixel 10a met Android 16.

Prijs en beschikbaarheid

De Google Pixel 10a is beschikbaar vanaf in vier frisse kleuren (lavender, berry, fog en obsidian) en komt in twee varianten. De 128 GB-versie kost 549 euro. Wil je 256 GB? Dan ga je 649 euro betalen. De smartphone is verkrijgbaar vanaf 5 maart.

 

Reacties (0)

Lees meer

Sonos Amp Multi Audio
Nieuws Audio Receivers en versterkers 28 januari 2026

Sonos kondigt Amp Multi aan voor uitgebreide multiroom-installaties

28 januari 2026
Yamaha YH-4000 Audio
Nieuws Audio Hoofdtelefoons 19 september 2025

Yamaha breidt assortiment uit met twee high-end hoofdtelefoons

19 september 2025
interv_Bergwerff : van der Wolf_1 Audio
Interview Music Emotion Audio 09 september 2025

Interview: Deel 15: Aart Bergwerff en Bert van der Wolf – Structuur en Klankkleuren

09 september 2025
SwitchBot AI Hub Smarthome
Nieuws Smarthome Bediening 09 februari 2026

SwitchBot introduceert AI Hub met OpenClaw-ondersteuning

09 februari 2026
1 battle after another Entertainment
Tips en advies Entertainment Films en series 19 december 2025

Streamingtips #51 – Mission Impossible, Karate Kid en One Battle after Another

19 december 2025
SmartThings Smarthome
Interview Smarthome 13 oktober 2025

Interview Samsung: alles dat je wilt weten over AI Home en SmartThings

13 oktober 2025
ecovacs_header Smarthome
Nieuws Smarthome Tuin en terras 10 februari 2026

ECOVACS lanceert nieuwe GOAT modellen robotgrasmaaiers

10 februari 2026
Teufel BOOMSTER 4 Audio
Nieuws Audio Luidsprekers 22 oktober 2025

Teufel lanceert vierde generatie van de BOOMSTER met aptX HD

22 oktober 2025