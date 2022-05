Goedkopere Google Pixel 6a gaat 459 euro kosten

De nieuwe smartphone Pixel 6a is goedkoper dan de vorig jaar verschenen Google Pixel 6 en Pixel 6 Pro, maar neemt veel van dezelfde specificaties over en lijkt ook qua design nauwelijks onder te doen voor het reguliere model. Je hebt dezelfde camerabalk aan de achterkant waar we twee camera’s van twaalf megapixel vinden. Niet dezelfde camera’s als in het reguliere model, maar dit keer met een kleinere sensor.

Het toestel beschikt over een amoled-scherm van 6,1-inch (60Hz) met een vingerafdruksensor onder het scherm. Aan boord vinden we waarschijnlijk 6 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Ondanks dat dit niet precies in de keynote genoemd werd, liet @evleaks weten over de overige specificaties te beschikken. Aan boord vinden we dezelfde Tensor-processor als in de reguliere Pixel 6-serie. Ook de Titan M2 securitychip vinden we hier aan boord.

Uiteraad beschikt de Google Pixel 6a over de nieuwste Android-versie. Dat betekent 12 bij lancering en 13 zodra deze beschikbaar is. Je kunt vijf jaar beveiligingsupdates voor dit toestel verwachten. De batterij heeft een capaciteit van 4.306 mAh.

Prijs en beschikbaarheid

Helaas ligt een Nederlandse release (nog) niet in het verschiet. Net als bij de andere Pixel-telefoons zul je moeten importeren, naar Duitsland moeten rijden of kiezen voor een Nederlandse webshop die de telefoons toch gaan aanbieden. De Google Pixel 6a is verkrijgbaar vanaf juli en staat al op de Duitse website van Google. Het toestel is verkrijgbaar in verschillende kleuren en gaat 459 euro kosten.