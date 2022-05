Je kunt binnenkort ‘historische data’ bekijken op Google Maps Street View. De huidige opnames van je woonplaats zijn ongetwijfeld niet de eerste opnames die Google gemaakt heeft. Speciaal voor Android en iOS kun je in de nieuwe update ook oudere Street View-opnames terugzien. Dit moet op verschillende locaties een mooi overzicht geven van nieuwe ontwikkelingen de afgelopen jaren.

Alhoewel Street View 15 jaar geleden begon kwam het toch iets later naar Nederland. In 2009 waren Amsterdam, Rotterdam en Groningen het eerst aan de beurt. Je kunt straks dus oude beelden terugkijken tot 2009 in Nederland. Google kondigt ook aan met een nieuwe en compactere camera te komen voor het maken van nieuwe Street View-beelden.

Update rolt vanaf vandaag uit

De update rolt vanaf vandaag uit naar iOS en Android en zal in de komende dagen ook naar jouw toestel moeten komen, zo laat Google weten. Je krijgt straks in Google Maps Street View een nieuwe optie die ‘Travel back in time’ (Reis terug in de tijd) genoemd wordt. Bij het kijken naar Street View kun je straks klikken op ‘See more dates’ om ook oudere opnamen terug te zien.

Andere updates die doorgevoerd worden tijdens de 15e verjaardag zijn Pegman (het mannetje dat je kunt slepen voor Street View) met een feesthoed op en de Street View-auto die je te zien krijgt tijdens het navigeren met Google Maps in de auto.