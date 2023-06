watchOS 10 is een grote update voor de Apple Watch

Visuele gezondheid

Bijziendheid of myopie is wereldwijd de meest voorkomende beperking van het gezichtsvermogen. Om het risico op bijziendheid te verkleinen, raadt het internationale instituut voor myopie aan om kinderen minstens 80 tot 120 minuten per dag te laten buitenspelen. Met watchOS 10 kan Apple Watch via de sensor voor omgevingslicht bepalen hoeveel tijd wordt doorgebracht in daglicht. Je kunt deze informatie in de Gezondheid-app op je iPhone of iPad bekijken.

Daglicht heeft ook andere voordelen voor de fysieke en geestelijke gezondheid van mensen van alle leeftijden. En kinderen die geen eigen iPhone hebben, kunnen hun Apple Watch via Gezinsconfiguratie koppelen met de iPhone van hun ouders. Die kunnen dan via ‘Gezondheid delen’ zien hoeveel tijd hun kinderen in daglicht doorbrengen.

Ook het van te dichtbij bekijken van een device of boek verhoogt het risico op bijziendheid. De nieuwe Schermafstand-feature gebruikt de TrueDepth-camera (die op iPad en iPhone ook wordt gebruikt voor Face ID) om je te stimuleren je device verder weg te houden als de afstand al langere tijd minder dan 30 cm is geweest.

Als je device met een toegangscode, Touch ID of Face ID vergrendeld is, worden alle ­gegevens in de Gezondheid-app (ook over je geestelijke en visuele gezondheid) standaard versleuteld.