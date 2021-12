Google brengt eigen downloadwinkel voor games naar Windows

Volgend jaar kun je een downloadwinkel voor games van Google verwachten op een computer met Windows aan boord. Dat maakt de zoekmachinegigant bekend tijdens de jaarlijkse Game Awards in de Verenigde Staten.

Google Play Games naar Windows

Het gaat in het bijzonder om de app Google Play Games. Dit is een zelfstandige applicatie die een grote catalogus aan videogames voor Android aanbiedt. Maar de app kan en doet nog veel meer. De app ondersteunt opgeslagen bestanden, profielen, achievements en sociale aspecten (zoals online leaderboards). Ook zijn er ingebouwde minigames, is er een opnametool en vind je er een lijst met games die je heel gemakkelijk installeert.

Maar waar het in de basis om draait, zijn natuurlijk de games. Omdat Google Play Games een losse app is, is die ook een downloadwinkel op zichzelf (als onderdeel van het grote Play Store-ecosysteem). Dat is dus mooi voor elke Windows-gebruiker, die op zoek is naar extra aanbod — zonder daar iets voor te hoeven doen. Wanneer de app precies lanceert voor Windows is nog niet bekend. Maar wanneer het zover is, dan kun je bijvoorbeeld verdergaan in je videogame waar je gebleven was. Je kunt dus op een smartphone of tablet beginnen en dan op je computer doorpakken.

De verwachting is dat Google binnenkort meer informatie geeft over de Google Play Games-winkel voor Windows. Houd er rekening mee dat de downloadwinkel dus alleen voor games is. Het bedrijf heeft nog geen plannen bekendgemaakt voor de andere Android-applicaties. Daar heb je vooralsnog Windows 11 en de Amazon App Store voor nodig, of programma’s als Bluestacks.