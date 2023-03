Google biedt een nieuw carrousel voor extra perspectief aan

Google is voornemens een gloednieuwe carrousel aan de zoekresultaten van zijn zoekmachine toe te voegen, genaamd Perspectives. Wanneer je zoekt op een bepaald onderwerp, dan kan het zijn dat je (voorlopig alleen in de Verenigde Staten) “het inzicht van journalisten, experts of andere belangrijke stemmen” tegenkomt.

Het Amerikaanse bedrijf heeft hierover onlangs een blogpost geschreven. In die post zien we ook een gif staan (dat is een geanimeerde afbeelding), waarin we kunnen zien hoe dat er dan uitziet. Tijdens het zoeken kom je het carrousel tegen, waar je meteen de interactie mee aan kunt gaan door horizontaal te scrollen.

Google voegt nieuw carrousel toe

In dit voorbeeld neemt Google de Oscars als voorbeeld. Wanneer je daar op zou googlen, dan krijg je bijvoorbeeld tweets te zien van acteurs als Mark Hamill en Jamie Lee Curtis. Als je hier niet op zit te wachten, kan het best een vervelende optie zijn — maar over het algemeen ziet het er wel netjes uit zo.

Nu is het nog de vraag hoe Google hier in de toekomst mee omgaat. Op het internet gaat er een hoop nepnieuws rond en moeten we ons soms dagelijks door desinformatie heen wroeten om tot de bodem van iets te komen. Dit onderdeel is afhankelijk van hoe goed de dienst de informatie gaat cureren.

Voorlopig is het nieuwe carrousel in elk geval alleen in het Engels en in de Verenigde Staten beschikbaar. Wanneer die zijn opmars in Europa of Nederland maakt, is op moment van schrijven helaas nog niet bekend. Maar als het zover is, dan moet dus rekening houden met meer meningen in de zoekresultaten.