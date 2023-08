Gebruik je iPhone als pinapparaat met Tap to Pay

Je kunt je iPhone vanaf nu als pinapparaat gebruiken. Apple brengt Tap to Pay uit. Deze functie maakt van jouw iPhone een betaalautomaat. Zo kun je met jouw iPhone betalingen accepteren van andere mensen die bij jou kunnen betalen met een bankpas, creditcard, maar ook met een iPhone of Apple Watch. Handig voor winkeliers die op deze manier geen mobiel pinapparaat meer nodig hebben. Daarvoor gebruik je gewoon een iPhone. De betaling zelf gaat via de NFC-chip.

Betalen met je iPhone op een iPhone

Tap to Pay was al langer beschikbaar in andere landen, maar nu dus ook in Nederland. Je kunt niet zomaar aan de slag met je iPhone als betaalautomaat, want je moet een contract hebben bij een geschikte betaalprovider, zo weet iCulture. Bij Adyen en SumUp is de iPhone-betaalfunctie al mogelijk voor zakelijke klanten. Andere partijen zullen volgen, waaronder Revolut, Klearly en de Rabobank. Winkelketen Rituals springt er direct op in en gaat als één van de eerste winkels de Tap to Pay-functie aan klanten aanbieden. Zo kun je daar dus betalen met je iPhone op een iPhone.

De functie is beschikbaar vanaf de iPhone XS en nieuwer en wordt binnen nu en de komende weken ook uitgerold naar Apple Store-locaties in het land. Je hebt overigens de nieuwste versie van iOS nodig.

