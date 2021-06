‘Facebook werkt aan smartwatch die twee camera’s krijgt’

Facebook werkt naar verluidt aan een smartwatch die onder meer twee camera’s krijgt en in de volgende zomer uitkomt. De camera’s kunnen losgekoppeld worden en foto’s maken. Die foto’s kun je dan meteen delen op het sociale netwerk.

Smartwatch van Facebook

Voorop zit dan een camera voor videobellen. Achterop zit een full hd-camera (1080p) voor het maken van foto’s en video’s. Mensen die bekend zijn met de plannen van Facebook, laten weten dat het bedrijf andere fabrikanten accessoires laat maken. Zo moet je de camera ook aan een rugtas kunnen vastmaken.

Het idee daarachter is dat eigenaars van de smartwatch het apparaat gaan gebruiken zoals smartphones gebruikt worden. Ook wil Mark Zuckerberg, ceo van Facebook, meer consumentenproducten bouwen die losstaan van de platformen van Apple en Google.

Het is de bedoeling dat de smartwatch voorzien wordt van een lte-verbinding, waardoor er dus ook geen koppeling gemaakt hoeft te worden met een smartphone. Het slimme horloge is straks verkrijgbaar in zwart, wit en goud. Het bedrijf hoopt er tenminste een miljoen van te verkopen. Dat is een schril contrast met de nummers die bijvoorbeeld Apple behaald met zijn Apple Watch. Uit onderzoek van Counterpoint Research blijkt dat de Apple Watch vorig jaar 34 miljoen keer verkocht is.

In de toekomst is het de bedoeling dat de smartwatch dient als basis voor augmentedrealityervaringen. Je moet het horloge dan kunnen koppelen aan een ar-bril die onderweg is. Verder is het zo dat het horloge in de zomer van 2022 moet verschijnen en dat diens opvolgers in de jaren erna komen. Waarschijnlijk gaat de eerste versie ongeveer 400 dollar kosten. Omdat het horloge nog geen naam gekregen heeft intern, en het nog niet in productie genomen is, kan Facebook de plannen ook nog in z’n geheel schrappen.