Apple presenteert Apple Watch Series 10

De Apple Watch Series 10 heeft een groter scherm meegekregen, groter dan de Ultra 2 en 30 procent groter dan voorgaande modellen. Dit moet het volgens Apple eenvoudiger maken om bijvoorbeeld berichten te sturen. Het scherm is een oled-display gemaakt van ion-X-glas, met afgeronde hoeken. Het scherm is een ‘groothoek-oled’, met meer helderheid onder grotere hoeken dan bij voorgaande horloges van de fabrikant. In Always-On-modus kan het scherm elke seconde verversen, wat niet ten koste moet gaan van de batterijduur.

Qua design gaat Apple nu voor een gepolijst aluminium afwerking in het zwart. Daarnaast komt er een roze en een aluminium kleur op de markt. Het horloge is 10 procent dunner dan de Series 9, mede mogelijk gemaakt door 30 procent kleinere speakers, die dezelfde audiokwaliteit leveren.

Apple brengt ook nog een speciaal model met een gepolijst titanium afwerking op de markt. Dit model is nog lichter en komt in een metallic, goud en donkergrijze afwerking.

Onder de motorkap zien we de nieuwe S10-chip terug, die vanzelfsprekend voorzien is van diverse AI-functies. Zo kan de chip nog beter inschatten wanneer een noodgeval zich voordoet, bijvoorbeeld bij een val. Machine learning wordt ook gebruikt om de beste foto’s voor je wijzerplaat te tonen.

De Apple Watch Series 10 heeft betere speakers, waardoor je zelfs muziek en podcasts via de speakers kan luisteren als je geen AirPods of andere hoofdtelefoon bij je hebt. Het is voor het eerst dat je zonder accessoires via de speakers volledige muziek kan luisteren. Ook gaat het opladen van de smartwatch een stuk sneller. In 30 minuten is de Apple Watch Series 10 al tot 80% opgeladen, wat ideaal is voor slaaptracking.

Apple benadrukt ook diverse gezondheidsfuncties, waaronder storingen in je hartritme en data over hoe je geslapen hebt. Nieuw is de mogelijkheid om slaapapneu te herkennen. Bij slaapapneu stopt je ademhaling plots tijdens je slaap of is de ademhaling ernstig verzwakt. Dit heeft als gevolg dat onder andere je nachtrust minder goed. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de accelerometer van het horloge. Over een langere periode kan de Gezondheidsapp de melding geven dat je mogelijk last hebt van deze aandoening.

Op het gebied van sport is het met de series 10 mogelijk om diepte te meten wanneer je onderwater zwemt of duikt. Daarnaast kan de watertemperatuur gemeten worden. Voor watersporters zijn de getijden in te zien.

De Series 10 komt op 20 september uit voor 399 euro, met een versie met mobiel internet voor 499 euro.

Overigens heeft Apple ook een nieuwe kleur voor de Apple Watch Ultra 2 aangekondigd. De bestaande Apple Watch Ultra 2 is er nu ook in een nieuwe kleur; Satin Black. Dit is een donkere kleur, waarvoor een speciaal blasting-proces wordt gebruikt. Er komen ook nieuwe bandjes, waaronder een zwarte Milanese Loop van titanium.