Morgenavond is het weer zover. Google houdt de jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie Google I/O die steevast begint met een keynote. Tijdens deze keynote laat Google zien wat je de komende periode allemaal kunt verwachten van het bedrijf. Uiteraard is op dit moment nog niets zeker, maar afgaande op de geruchten lijkt het tonen van Android 13 een zekerheidje te zijn. De nieuwste versie van Android zal morgenavond ongetwijfeld getoond worden, maar wat kunnen we nog meer verwachten?

Pixel Watch en Pixel 6a

Google lijkt morgenavond ook een nieuwe smartwatch te tonen. Vorig jaar gingen er zelfs al geruchten rond over Google’s eigen smartwatch. De nieuwe Pixel Watch moet uiteraard op WearOS draaien, waar Google de laatste tijd veel tijd in heeft gestoken. Zo werkte Google samen met Samsung aan de derde versie van het besturingssysteem voor de smartwatch. En aangezien het ook Fitbit heeft overgenomen is het slechts een kwestie van tijd voordat Google de concurrentie aan wil gaan met Apple met zelfontworpen hardware.

Naast de Pixel Watch lijkt een goedkopere versie van de Pixel 6 smartphone ook zeer goed mogelijk. Vorig jaar verscheen de Pixel 6 en Pixel 6 Pro. Net als dat na de Pixel 5 ook een betaalbaardere Pixel 5a verscheen, lijkt dat nu ook het geval als we de geruchten moeten geloven. Qua uiterlijk lijkt het toestel identiek aan de Pixel 6, dus we zijn heel benieuwd naar de overige hardware en de prijs.

Wat gaat Google mogelijk nog meer aankondigen?

Hoe zit het met de smarthomekant? Het lijkt nog te vroeg voor nieuwe Google Home-speakers, maar waarschijnlijk gaat Google volop aandacht geven aan de verbeteringen rondom de Google Assistant. Mogelijk krijgen we nieuwe Pixel Buds te zien, de draadloze oordopjes van Google. Wil je zelf kijken naar de aankondigingen op Google I/O? Schakel dan morgenavond 11 mei om 19.00 uur in op YouTube of via de Google I/O-website.