De Apple Watch Series 8-modellen biedt dezelfde schermformaten aan als zijn voorgangers. De formaten zijn dus wederom 41 en 45 millimeter. Daarnaast bieden ze wederom de Always on-functie aan, waardoor het scherm dus altijd aan staat. Verder is het zo dat het slimme horloge beschikt over dezelfde processor als vorig jaar. Apple heeft wel een thermometer aan de hardware toegevoegd, als extra onderdeel.

De hardware maakt uiteraard gebruik van nieuwe software. In dit geval is dat watchOS 9. Daardoor krijg je toegang tot gloednieuwe wijzerplaten, een verbeterde app waarmee je traint en een medicatie-applicatie. De echte focus van deze smartwatch ligt echter op vrouwen. Daar komt de thermometer goed bij van pas: de Apple Watch Series 8 beschikt namelijk over twee van dit soort sensoren.

Eén sensor zit aan de onderkant, terwijl de andere in het scherm verwerkt zit. Daarmee kan de Apple Watch Series 8 een rol gaan spelen in de ovulatiecyclus van vrouwen. Daarnaast is er een crashdetectie. Wanneer de Series 8 opmerkt dat je een ongeluk gehad hebt, bijvoorbeeld met de auto, dan kan het apparaat de hulpdiensten inschakelen. Hiervoor maakt het apparaat gebruik van de gyroscoop.

Advertentie

De Apple Watch Series 8 gaat tot achttien uur mee op een volle accu. Maar met de Low Power-modus rek je dat op naar 36 uur. Daarnaast is er voor het eerste internationale roaming beschikbaar. Later dit jaar is de Series 8 beschikbaar in twee afwerkingen en verschillende kleuren. De aluminium versie is te koop in de kleuren midnight, starlight, zilver en (PRODUCT)RED, terwijl de roestvrijstalen variant beschikbaar is zilver, goud en grafiet.

De prijzen: 399 dollar voor de gps- en 499 dollar voor cellulaire variant. De smartwatch is vanaf vandaag te bestellen en wordt vanaf 16 september geleverd.

Apple Watch SE 2

Apple nam ook van de gelegenheid gebruik om de Apple Watch SE 2 te presenteren. Dit model is dertig procent groter dan z’n voorganger en verkrijgbaar in de kleuren zilver, midnight en starlight. De prijs begint dit keer op 249 dollar. Dit is niet alleen de opvolger van de eerste Watch SE, maar ook de vervanger van de Apple Watch Series 3 als het goedkoopste model dat je kunt kopen.

Onder de motorkap zit een nieuwere processor die tot twintig procent sneller is dan zijn voorganger. De Watch SE 2 biedt daarnaast een bloedzuurstofmeter en een ecg-app aan, waardoor ook hier de focus op de gezondheid van de drager ligt.

Tot slot: Apple Watch Ultra

En dan behandelen we tot slot de Apple Watch Ultra. Dit is het Pro-model waar al maandenlang geruchten over bestaan. Dit is de meest rigide versie van de Apple Watch tot nu toe. Het apparaat heeft een accu die 36 uur meegaat in de normale stand. Dat aantal wordt later via een software-update opgerekt naar zestig uur. Alle modellen van de Ultra beschikken overigens over een cellulaire verbinding.

Het is de bedoeling dat je dit apparaat gebruikt tijdens het sporten, zoals duiken, bergbeklimmen of meer extremere sporten. Daarmee heeft het gevaarte allerlei verbeteringen gekregen. Zo zijn de microfoon en speaker beter en biedt één van de wijzerplaten standaard een kompas aan. De gps-sensor is er eveneens op vooruitgegaan en veel accuraten dan op andere modellen. En middels een dedicated actieknop op de hardware wissel je met een druk op de knop van sportstand.

De Apple Watch Ultra beschikt daarnaast over een luide sirene, van 86 decibel, die je op een afstand van ongeveer 180 meter moet kunnen horen. En dankzij de WR100-waterdichtheidrating kan de Ultra ook onder water tegen flinke druk, je de tijd laten zien en nog veel meer.

De Apple Watch Ultra heeft een titanium omhulsel van 49 millimeter en en maximale helderheid van 2.000 nits. De pre-orders starten vandaag en hebben een vanafprijs van 799 dollar. De lancering vindt op 23 september plaats.