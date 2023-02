Create your epic met de Galaxy S23-serie van Samsung (ADV)

Leg dag en nacht jouw creativiteit vast

Of je nu vooral foto’s maakt voor je socials of de beste vakantiekiekjes vast wilt leggen voor familie of vrienden. De smartphones in de Galaxy-serie staan niet voor niets wereldwijd bekend om de uitstekende fotoprestaties. Samsung heeft weer een tandje bijgezet in de Galaxy S23-serie om de cameraprestaties een boost te geven. Maak professionele opnames met de 50MP hoofdlens van de Galaxy S23 en Galaxy S23+. Je foto’s én video’s hebben een hoog dynamisch bereik met heldere kleuren, volop detail en een schitterende helderheid. Beide toestellen beschikken over een geavanceerde AI Image Enhancer om foto’s en video’s te verbeteren. Gebreken en blurs worden gedetecteerd en opgepoetst, terwijl kleur, scherpte en contrast worden aangepast voor het beste resultaat. Jouw content heeft er nog nooit zo goed uitgezien! Zelfs in de nacht krijg je haarscherpe beelden dankzij de verbeterde nachtmodus Nightography. En, goed nieuws voor je selfies. Nightography is nu ook beschikbaar op de selfiecamera.

De Galaxy S23 Ultra heeft alle camerafuncties van de Galaxy S23 en Galaxy S23+, maar doet daar nog een schepje bovenop. De 200MP Wide lens heeft de hoogste resolutie die een Galaxy smartphone tot nu toe heeft gehad en kan miljoenen kleuren vastleggen tot in het diepste detail. Ook je portretfoto’s worden professioneler en zelfs je selfies krijgen meer diepte in detail. Inzoomen is ook geen probleem met 100x Space Zoom en 10x Optical Zoom. Dankzij de camera met hoge resolutie leg je zelfs sterren en de maan vast zonder scherpte te verliezen.