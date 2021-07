Google gaat ondersteuning toevoegen voor nieuwe (archief) bestandsformaten. ChromeOS kan al overweg met .zip en .rar, maar daar wordt binnenkort nog een hele lijst aan toegevoegd. Daarmee moeten Chromebooks nog veelzijdiger worden.

Via Chromium Gerrit kun je de nieuwe commit vinden. Waarschijnlijk is er vanaf ChromeOS 93 ondersteuning voor de volgende bestandsformaten:

7z

bz2

crx

gz

iso

rar

tar

tbz

tbz2

tgz

Net als bij .zip en .rar-bestanden gebruik je hiervoor de Files app. Hiermee krijg je toegang tot deze archiefbestanden en kun je ze gebruiken net zoals met andere mappen op je Chromebook. Voorheen waren er mogelijkheden om deze bestanden te openen met de juiste apps. Aangezien Chrome OS ondersteuning biedt voor zowel Android-apps als Linux-apps was er vrijwel altijd een oplossing te vinden. Dit keer moet de ondersteuning met ChromeOS 93 echter direct al ingebouwd worden.

ChromeOS 93 in september

Volgens een ontwikkelaar worden de nieuwe bestandsformaten als test toegevoegd aan ChromeOS 93. Deze nieuwe versie moet in september gaan verschijnen. ChromeOS 94 verschijnt al in oktober en dan moet de nieuwe bestandsformaten standaard geopend kunnen worden via de Files app.

Google wint flink terrein met ChromeOS de laatste tijd. Chromebooks zijn aan een flink opmars bezig, mede door de ondersteuning voor Android- en Linux-apps en natuurlijk de lage prijs in vergelijking met een Windows-laptop. Een bredere ondersteuning voor bestandsformaten kunnen we dan ook alleen maar toejuichen.

