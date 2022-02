Budgettoestel OnePlus Nord CE 2 5G officieel aangekondigd

De OnePlus Nord CE 2 5G heeft een prijs van 329 euro en biedt een aantal interessante dingen. Zo heeft het toestel ruimte voor twee simkaarten of een simkaart of een micro-sd-kaart. Daarnaast is er een usb-type-c-aansluiting, voor razendsnel opladen op 65 watt, en een koptelefoonaansluiting.

OnePlus Nord CE 2 5G

Het toestel beschikt over een amoled-scherm van 6,43-inch en een resolutie van 1.080 bij 2.400 pixels. De verversingssnelheid bedraagt 90 Hertz en de maximale helderheid is 600 nits. Aanwezig is Android 11, met daaroverheen OxygenOS 11; de update naar Android 12 wordt later dit jaar verwacht.

Onder de motorkap draait een Mediatek Dimensity 900 5G-processor, die wordt vergezeld door tenminste 8 GB aan werkgeheugen en 128 GB aan interne opslagruimte. Het camerasysteem heeft drie sensoren, namelijk een hoofdcamera van 64 megapixel, groothoeklens van acht megapixel en een macrolens van twee megapixel. De camera voorop beschikt over zestien megapixel. Het systeem heeft een led-flitser en ondersteunt onder meer autofocus en hdr.

Daarnaast is er ondersteuning voor wifi 6 en bluetooth 5.2 en tref je er allerlei sensoren op aan die je tegenwoordig mag verwachten op een smartphone. Tot slot is er een vingerafdrukscanner die in het scherm van de OnePlus Nord CE 2 5G verwerkt zit. De accu heeft een vermogen van 4.500 mAh en laadt met een snelheid van 65 watt op.

Prijs en beschikbaarheid

De nieuwe OnePlus Nord heeft een adviesprijs van 329 euro en is vanaf 3 maart te bestellen. De smartphone is vanaf 10 maart te koop. Voor het genoemde bedrag haal je de hierboven genoemde configuratie in huis. Lees ook de review van FWD van het toestel.