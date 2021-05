Asus presenteert compacte Zenfone 8 en Zenfone 8 Flip met draaicamera

Asus heeft twee nieuwe smartphones gepresenteerd. Het gaat om de reguliere Zenfone 8, een compact toestel met snelle specificaties, en een Zenfone 8 Flip met een draaibare achtercamera.

Asus Zenfone 8

Het reguliere toestel heeft een compact display van 5,9-inch in een resolutie van 2.400 bij 1.080 pixels. Het amoled-scherm ondersteunt een verversingssnelheid van 120 Hz en is hdr10- en hdr10+-gecertificeerd. Aan boord vinden we de snelle Qualcomm Snapdragon 888-processor. Varianten met 6 GB, 8 GB, 12 GB en 16 GB werkgeheugen komen op de markt met 64 GB, 128 GB en 256 GB opslaggeheugen. Welke varianten hier straks precies verkrijgbaar zijn is nog onduidelijk.

Achterop vinden we een hoofdcamera van 64 megapixel (Sony IMX686 – 1/1.7″ large sensor size, 0.8 µm pixel size Quad Bayer technology – 16 MP, 1.6 µm large effective pixel size) met een diafragma van f/1.8. Naast de hoofdcamera is er een ultra-groothoeklens van twaalf megapixel (Sony IMX363 – 1/2.55″ sensor size, 1.4 µm pixel size) met een diafragma van f/2.2. De frontcamera beschikt tevens over twaalf megapixel (Sony IMX663) en vinden we terug in een gaatje op het display. Filmen kan tot een 8k-resolutie met 24 beeldjes per seconde.

Advertentie

De Asus Zenfone 8 beschikt over dual stereo speakers met Dirac HD Sound. Wifi 6 wordt ondersteund, net als nfc en twee simkaarten. Ook is er een 3,5mm-koptelefoonaansluiting. De batterij heeft een capaciteit van 4.000 mAh en ondersteunt Quick Charge 4.0 (30W). Het toestel draait op Android 11 en beschikt over een ip68-rating.

Asus Zenfone 8 Flip

De Asus Zenfone 8 Flip is met een amoled-scherm van 6,67-inch een stukje groter. De verversingssnelheid van het scherm is 90 Hz en de resolutie is 2.400 bij 1.080 pixels. Voor de rest zijn de overige specificaties vrijwel identiek aan het reguliere model, met één grote uitzondering. En dat is de draaibare camera.

De draaibare camera kun je met één druk op de knop naar voren draaien. Zo kun je de achtercamera’s ook aan de voorkant gebruiken. Naast de hoofdcamera en ultra-groothoekcamera is er op dit model een derde camera te vinden. Deze telecamera van acht megapixel biedt 3x optische zoom en tot 12x digitale zoom. Doordat je de camera kunt ‘flippen’ mist hier de reguliere frontcamera. Dit model heeft dus geen gaatje in het scherm.

De batterij op deze Flip-versie is met 5.000 mAh wel iets groter dan op het reguliere model. Je mist overigens wel de ip-rating. Dit toestel is dan ook (officieel) niet waterdicht. Ook de 3,5mm-koptelefoonaansluiting ontbreekt.

Prijs en beschikbaarheid

Volgens website Androidworld komen beide toestellen ook naar Nederland en België toe. De Asus Zenfone 8 in de kleuren Obsidian Black, Horizon Silver en Moonlight White is straks verkrijgbaar vanaf 599 euro. De Asus Zenfone 8 Flip in de kleuren Galactic Black en Glacier Silver heeft een verkoopadviesprijs vanaf 799 euro.