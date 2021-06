Apple’s AirTags krijgen anti-stalker update en Android-app

De Apple AirTags werden op 20 april gepresenteerd. Dankzij deze kleine accessoire raak je volgens Apple nooit meer iets kwijt. Het is de bedoeling dat je deze bluetoothtracker bijvoorbeeld aan je sleutelbos of in je tas stopt. Zo kun je ze gemakkelijk terugvinden wanneer je ze kwijt bent.

Je kunt ze echter ook gebruiken om iemands locatie nauwkeurig bij te houden wanneer je stiekem een AirTag in iemands jas of tas hebt gestopt. En dat is natuurlijk niet de bedoeling. Verschillende organisaties klaagden over het feit dat je een stalker nu een tool in handen geeft om een slachtoffer tot op enkele meters nauwkeurig te volgen. Dat kan natuurlijk nooit de bedoeling zijn.

Heb je een nieuwe iPhone, dan zou je het door kunnen hebben dat er een ongewenste bluetoothtracker in je jas of tas zit. Je krijgt dan een notificatie dat er een AirTag in je omgeving gevonden is. Beschik je echter over een ouder toestel of een Android-telefoon, dan begint de AirTag pas na drie dagen te piepen nadat het van de eigenaar weg is. Dat zijn drie volledige dagen waarin je gevolgd kunt worden zonder dat je het zelf doorhebt.

AirTag begint na update eerder te piepen

Vanaf vandaag komt Apple met een update om dit tegen te gaan. Vanaf nu wordt er random een tijd tussen de acht en de 24 uur gekozen voordat de bluetoothtracker begint te piepen. Dat is al een flinke verbetering ten opzichte van de drie dagen op dit moment. Daarnaast komt er een Android-app die gebruik kan maken van het ‘Find My’-netwerk om te checken of er een ongewenste AirTag in je omgeving is. Het is overigens nog niet duidelijk of deze app je ook daadwerkelijk de AirTags op Android laat gebruiken. De update voor de AirTags wordt vanaf vandaag uitgerold. Je kunt de bluetoothtracker updaten door deze bij je iPhone in de buurt te houden.