Apple weigert App Store-veranderingen door te voeren in Nederland

Afgelopen maandag kreeg Apple wederom een boete van vijf miljoen euro van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) in Nederland. Het Amerikaanse bedrijf weigert namelijk veranderingen door te voeren op het gebied van alternatieve betaalmethoden aanbieden voor digitale abonnementen. De ACM geeft Apple wekelijks een boete van hetzelfde bedrag, sinds de eerste gemiste deadline op 15 januari jongstleden.

Apple blijft betalen

Reuters schrijft dat de iPhone-maker nog helemaal niet gereageerd heeft op wat de ACM wil zien gebeuren. De ACM geeft aan dat die duidelijke richtlijnen opstelde waar Apple zich aan kan houden, maar tot nu toe gebeurt dat niet. Daarnaast reageert de fabrikant ook niet op vragen van Reuters, waardoor het dus onduidelijk is waarom die hier niet op ingaat.

In december besloot de ACM dat Apple alternatieve betaalmethoden moet aanbieden in de App Store, omdat bleek dat het bedrijf zich schuldig maakte aan anticompetitief gedrag. Een duidelijke aanpassing is dus het kunnen aanbieden van alternatieve betaalmethoden, zodat gebruikers niet extra zouden hoeven te betalen voor digitale aankopen.

Dat gebeurt wel op het moment dat ze betalen via de methoden die Apple aanbiedt, omdat dat nou eenmaal moet. Dat staat in de voorwaarden van de App Store en ontwikkelaars moeten zich daaraan houden. De ontwikkelaars moeten commissie betalen voor het kunnen gebruiken van de diensten van het bedrijf uit Cupertino en die extra kosten rekenen ze door aan de consument.

Ondertussen besloot Apple dat het bedrijf alsnog commissie gaat rekenen op betalingen die via andere wegen uitgevoerd worden. Het gaat om 27 procent van het bedrag; dat is slechts een fractie lager dan het gebruikelijke dertig procent dat de toko rekent. De ACM is het hier niet mee eens, omdat het probleem daarmee dus niet opgelost is.

De ACM kan Apple een maximaal bedrag van vijftig miljoen euro laten betalen. Momenteel staat de teller op 25 miljoen euro.